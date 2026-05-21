Cuba, arriva la portaerei nucleare Usa Nimitz: l'ora dell'assalto a L'Avana?

Il caso è quella dell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio "Fratelli al Soccorso". Castro, all'epoca, era ministro della Difesa e avrebbe ordinato l'attacco in cui morirono 4 persone, di cui 3 americani. A L'Avana però hanno letto la mossa giudiziaria americana come un pretesto per giustificare un' aggressione militare più volte paventata, peraltro, dalla stessa Casa Bianca.

Il Presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti: "Stiamo liberando Cuba". La dichiarazione è st...

Oggi, ecco una ulteriore accelerazione: il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l'arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. "Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d'Attacco del Nimitz", ha postato su X il Southcom, responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso.

Il gruppo di combattimento è composto dalla portaerei USS Nimitz (CVN 68), dal Carrier Air Wing 17 imbarcato (CVW-17), dal cacciatorpediniere USS Gridley (DDG 101) e dalla nave da rifornimento USNS Patuxent (T-AO 201), che secondo Southcom "rappresentano l'emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico". Nel messaggio sui social, Southcom ha inoltre evidenziato che l'USS Nimitz ha dimostrato la sua capacità di combattimento "dallo Stretto di Taiwan fino al Golfo Persico", garantendo la stabilità e difendendo la democrazia su scala globale. Alla fine del 2025, Washington aveva già inviato un'altra portaerei, la USS Gerald Ford, nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio, prima di dirigersi verso il Medio Oriente, dove ha partecipato all'attuale campagna contro l'Iran. "Stiamo liberando Cuba", aveva annunciato Trump alla notizia dell'incriminazione di Castro Junior.