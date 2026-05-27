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Gaza, blitz di Israele: ucciso Odeh, capo militare di Hamas. "Avanti con il piano di emigrazione"

mercoledì 27 maggio 2026
Gaza, blitz di Israele: ucciso Odeh, capo militare di Hamas. "Avanti con il piano di emigrazione"

2' di lettura

"Ci siamo impegnati affinché Hamas non controlli Gaza, né la popolazione civile né quella militare, e così sarà. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, nei tempi e nei modi previsti". Così su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz rilancia le operazioni nella Striscia dopo che poche ore fa l'Idf ha comunicato l'uccisione di Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. "Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre e così faremo: sono morti che camminano", ha aggiunto Katz.

L'accelerazione improvvisa arriva mentre gli Stati Uniti compiono un raid in Iran. Secondo le fonti di Ynet, il comandante di Hamas non sarebbe sopravvissuto all'attentato anche se non c'è ancora una conferma ufficiale della sua morte. "Su indicazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno appena condotto un attacco a Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh - il nuovo comandante dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas e uno degli architetti del massacro del 7 ottobre", si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dagli stessi Netanyahu e Katz.

Nelle scorse ore, Israele aveva portato attacchi anche sul Libano, oltre la linea gialla, per colpire le milizie di Hezbollah. Il governo di Beirut ha dichiarato che gli attacchi israeliani nel sud del Paese hanno ucciso 31 persone oggi mentre Israele ha affermato di stare intensificando gli attacchi nonostante una tregua nella sua guerra con Hezbollah. In un comunicato, il ministero della Sanità ha dichiarato che 31 persone, tra cui almeno quattro bambini e tre donne, sono state uccise negli attacchi e 40 sono rimaste ferite. Quattordici sono rimaste uccise a Burj al-Shamali, vicino a Tiro. 

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