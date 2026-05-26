Sinner tritura Tabur: Roland Garros, il punto che impressiona Parigi

Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo supera il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco, conquistando l'accesso al secondo turno dello Slam parigino e centrando la 30esima vittoria consecutiva.

Avvio autoritario dell'azzurro sul Philippe Chatrier, con break immediato e primo set dominato grazie a un ritmo troppo elevato per il numero 171 del ranking Atp. Sinner concede appena un game nel parziale inaugurale, chiuso 6-1 in mezz'ora, mostrando solidità al servizio e continuità da fondo campo.

Nel secondo set Tabur cresce e prova a entrare maggiormente nello scambio, ma basta un break nel quarto game a indirizzare il parziale in favore dell'altoatesino. Sinner mantiene alta la percentuale di prime, concede pochissimo nei turni di battuta e chiude 6-3 dopo 39 minuti.

Più equilibrata la terza frazione, con il francese capace di giocare con maggiore scioltezza e aggressività. Sinner, pur commettendo qualche errore in più, trova il break decisivo nel terzo game e controlla il vantaggio fino al termine. Nel nono game l'azzurro manca tre match point consecutivi sul servizio dell'avversario, ma archivia definitivamente la pratica nel game successivo, chiudendo 6-4. Nel corso del terzo set Sinner ha anche richiesto l'intervento del fisioterapista per sistemare un cerotto al piede destro, probabilmente a causa di una vescica, senza però che il problema condizionasse il finale di partita. Al secondo turno Sinner affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del mondo.

"Sono contento di come sto migliorando", ma si può fare ancora di più": questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Sinner rispondendo ai cronisti dopo la vittoria. L'altoatesino ha citato il servizio ma anche da "fondo campo, credo di essere messo tatticamente molto bene". Ma "c'è certamente ancora qualcosa che si può migliorare", ha puntualizzato Sinner, aggiungendo di avere "tanta passione per quello che faccio; mi piace giocare a tennis, stare in campo, ora ho capito anche mentalmente quanto è importante fare palestra".

Più in generale, il campione di San Candido ritiene che quando "hai 24 anni (come lui, ndr) non sei completo. Saranno anni importanti soprattutto quelli tra i 27 e i 28, quando dai una forma al corpo e al tuo gioco. A quel punto si tratta di mantenere un certo ritmo. Questo non significa che poi non migliori ancora - ha osservato - Guardate Rafa, Roger, Novak, sono sempre migliorati...".