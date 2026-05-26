4 di Sera, Angelo Bonelli e la gomitata alla Schlein. "L'errore che abbiamo commesso a Venezia"

"Si continua a discutere delle elezioni amministrative e come sempre per chi vince hanno un significato politico e per chi perde sono amministrative". Introduce con queste parole Paolo Del Debbio la puntata del martedì di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4.

"Certamente Venezia e Reggio Calabria non sono due vittorie scontate, soprattutto nella quantità dei voti che sono stati presi", riflette il conduttore riguardo al successo del centrodestra.

Amministrative: doccia fredda per il Campo largo



"Su Venezia c'è stato un errore di valutazione nel rapporto della struttura sociale della città"



Angelo Bonelli a #4disera pic.twitter.com/bo6j6OjKl8 — 4 di sera (@4disera) May 26, 2026

C'è poi il tema campo largo: "Può essere abbastanza largo o può trovare un programma comune?", domanda Del Debbio.

In collegamento c'è tra gli altri Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Nicola Fratoianni, che appare piuttosto imbarazzato nel commentare il risultato in Laguna, dove tutti i sondaggi sembravano dare il candidato del centrosinistra Andrea Martella in vantaggio su Simone Venturini. L'ex assessore al Turismo della giunta Brugnaro ha invece stravinto con il 51%, senza dunque il bisogno di andare al ballottaggio, con Martella fermo al 39 per cento. Una batosta per Pd, M5s e Avs.

"Queste amministrative indicano una cosa - premette Bonelli -. Su Venezia c'è stato un errore di valutazione nel rapporto della struttura sociale della città. Non è un caso e forse andrà nei record che la lista civica del candidato sindaco che ha vinto ha preso il 31%, che indica una sorta di trasversalità. Alcune città hanno una loro storia, una struttura sociale ed economica, bisognava considerare di più questo elemento. Da una parte c'era un candidato civico, uno scout, un cattolico. Dall'altra parte un esponente di partito, persona perbene e preparata ma a Venezia dobbiamo misurarci con il dato del civismo". Una bella gomitata a Elly Schlein e ai dem.