Zapatero "pronto a scappare a Caracas": fuga di notizie sconvolgente

José Luis Rodriguez Zapatero era pronto a scappare a Caracas? Secondo la stampa spagnola, l’ex premier - indagato nel caso Plus Ultra - forse era già pronto alla fuga a Caracas.

In base ad alcune fonti, avrebbe comprato in fretta e furia un biglietto aereo per Santo Domingo, da là avrebbe proseguito con un velivolo privato fino al Venezuela. Sono questi gli ultimi e inquietanti dettagli svelati da El Mundo sul predecessore di Pedro Sanchez coinvolto nel caso con al centro il salvataggio finanziario, con finanziamenti pubblici, della compagnia aerea Plus Ultra nel 2021. Il giudice José Luis Calama, della Corte nazionale, ha indagato Zapatero per organizzazione criminale, falso e traffico di influenze, e lo ha citato per un interrogatorio il 2 giugno prossimo.

Secondo il verbale della polizia sulla perquisizione nel suo ufficio, gli agenti hanno trovato in una cassaforte 103 oggetti di lusso: 41 paia di orecchini, 15 collane, 11 bracciali, 8 orologi e una ventina di accessori. Ma non è tutto, perché nell'ambito delle indagini è emerso anche il ruolo della società Inteligencia Prospectiva, aperta nel gennaio 2020 da due fratelli venezuelani, Amaro Chacón. Attraverso questa società sarebbe stato trasferito un milione di euro a tre entità legate all'ex presidente Zapatero ovvero la società delle sue figlie, la società del suo amico Julio Martínez, e un think tank che l'ex leader socialista presiedeva.