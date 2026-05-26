Milan, "contatto diretto": nuovo mister, il nome che prende quota

Il Milan guarda avanti, al dopo Massimiliano Allegri. A Casa Milan si stanno già muovendo per non farsi trovare impreparati. Prima lo avevano fatto Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, poi ora Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic dopo il licenziamento dei primi due. Entrambi, lo statunitense e lo svedese, hanno iniziato a sondare diversi profili per capire da chi ripartire.

Il nome che oggi convince di più, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Andoni Iraola. Lo spagnolo ha fatto molto bene col Bournemouth, portandolo fino al sesto posto in Premier con un calcio aggressivo, moderno, fatto di pressione alta e intensità continua. Un’idea di calcio molto diversa rispetto a quella di Allegri. Iraola piace parecchio alla proprietà e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un contatto diretto con Cardinale. Segnale che qualcosa si sta muovendo davvero.