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Milan, "contatto diretto": nuovo mister, il nome che prende quota

di Lorenzo Pastugliamartedì 26 maggio 2026
Milan, "contatto diretto": nuovo mister, il nome che prende quota

2' di lettura

Il Milan guarda avanti, al dopo Massimiliano Allegri. A Casa Milan si stanno già muovendo per non farsi trovare impreparati. Prima lo avevano fatto Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, poi ora Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic dopo il licenziamento dei primi due. Entrambi, lo statunitense e lo svedese, hanno iniziato a sondare diversi profili per capire da chi ripartire.

Il nome che oggi convince di più, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di Andoni Iraola. Lo spagnolo ha fatto molto bene col Bournemouth, portandolo fino al sesto posto in Premier con un calcio aggressivo, moderno, fatto di pressione alta e intensità continua. Un’idea di calcio molto diversa rispetto a quella di Allegri. Iraola piace parecchio alla proprietà e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un contatto diretto con Cardinale. Segnale che qualcosa si sta muovendo davvero.

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C’è poi anche una questione economica: Iraola in Inghilterra guadagnava meno di due milioni a stagione e questo lo rende un profilo sostenibile, soprattutto se il Milan dovrà continuare a pagare parte del contratto di Allegri. Il problema è che sul basco non ci sono solo i rossoneri: piace pure a Benfica, Bayer Leverkusen e Crystal Palace. Dietro restano vive le piste che portano a Xavi, Glasner e Pochettino. Il primo è libero e il rapporto con Ibrahimovic, nato ai tempi del Barcellona, pesa sicuramente. Lo spagnolo pensava magari a una nazionale dopo il Mondiale, ma una chiamata del Milan potrebbe cambiare i piani.

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Glasner invece è uno di quegli allenatori che ovunque va lascia il segno. Ha vinto, ha valorizzato giocatori e si è adattato a contesti diversi senza fare troppo rumore. Più difficile invece arrivare a Pochettino, oggi impegnato con gli Stati Uniti verso il Mondiale del 2026. E poi attenzione alle sorprese. Perché nel casting rossonero continuano a spuntare nomi nuovi. Uno è quello di Van Bommel, molto vicino a Ibrahimovic. Mentre Thiago Motta e Daniele De Rossi, almeno per ora, restano sullo sfondo.

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massimiliano allegri

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