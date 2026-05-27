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Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7: "Le faccio l'elenco?"

mercoledì 27 maggio 2026
Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7: "Le faccio l'elenco?"

2' di lettura

"Dall'atteggiamento di Elly Schlein mi sembrava che a Venezia, e in altri luoghi, vi aspettavate uno sprint per le Politiche ma questo non è successo". Alessandra Sardoni introduce così a Stefano Bonaccini il tema della giornata: le Comunali. Tema che evidentemente va a toccare un nervo scoperto. L'esponente del Partito democratico, nonché presidente della Regione Emilia-Romagna, infatti si difende indispettito: "Mah, rispetto alle amministrative mi sembra ci sia un sostanziale pareggio, siccome i numeri non sono né di destra, né di sinistra... Nella mia regione, a Imola...". "Sì, ma in Emilia", replica la conduttrice di Omnibus in riferimento alla regione rossa da sempre.

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"Vuole che le faccia tutto l'elenco? Li conosco tutti. Io sono molto preciso sui numeri, siccome lei ha detto che è una vittoria del centrodestra", risponde stizzito il dem mentre Sardoni interviene: "E lei dice 'no'". "No, aspetti, non mi piace essere interrotto. Posso terminare?", prosegue con la conduttrice che non indietreggia: "Sì, ma io non la stavo interrompendo, lei è in ritardo". "In ritardo per problemi tecnici di La7, mi creda. Se vuole le spiego perché sono arrivato in ritardo", prosegue Bonaccini sempre più nervoso.

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Ma Sardoni non fa riferimento a questo e si spiega: "No, mi scusi, proseguiamo con una catena di equivoci... Io intendevo ritardo nell'audio, la sua voce arriva dopo". Questo però non basta al dem che continua a tuonare: "Se lei mi lascia rispondere, io rispondo. Mi faccia parlare". Insomma, le elezioni hanno scaldato gli animi della sinistra. 

Qui l'intervento di Bonaccini a L'Aria Che Tira

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