Sondaggio Ghisleri, FdI sale dello 0,5% e il M5s crolla dello 0,8%: cambia il quadro

Quarto posto per Forza Italia che raggiunge l'8,5 per cento (+0,1). E ancora: la Lega al 7,5 cala di mezzo punto (-0,5 per cento). Alleanza Verdi è al 6,5 (+0,2), Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4,3 per cento in crescita dello 0,6. Tra i partiti minori, ecco Azione che si ferma al 3,3 per cento (+0,3), Italia Viva stabile al 2,6. Infine +Europa all'1,3 per cento. Quest'ultimo cede lo 0,2 mentre Noi Moderati è all’1,1 per cento (+0,1).

Dopo le Comunali, le forze al governo incassano un altro successo. A riportarlo è Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Nel sondaggio realizzato da Only Numbers, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5 per cento rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio e si attesta al 29 per cento. Secondo posto per il Partito democratico che si attesta al 22,6 per cento. A poche ore dal voto, i dem perdono lo 0,2 per cento. Stessa sorte, se non peggiore, quella del Movimento 5 Stelle che, invece, si attesta all’11,1 per cento in calo dello 0,8.

A conti fatti il centrodestra conquista il 46,1 per cento (+0,2), il campo largo senza Azione, invece, è al 44,1 e scende di un punto percentuale (-1 per cento). Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,1 (in calo di un punto rispetto all'ultima rilevazione). Sempre Ghisleri ha fornito un quadro della possibile situazione che si può venire a creare dopo le elezioni. Risultato? Sia che si vada a votare con l’attuale legge elettorale, il Rosatellum, sia con il cosiddetto Stabilicum, ora all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera, il centrodestra avrebbe la meglio. Ossia più seggi.