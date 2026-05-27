Otto e Mezzo, Bersani deraglia: "Pareggio e andiamo avanti". Gruber di sasso

"Dopo tre anni e mezzo di governo Meloni si pensava che a queste amministrative il centrosinistra avrebbe fatto boom. Invece non è andata così", lo stuzzica Lilli Gruber , che ricorda come secondo Elly Schlein i risultati siano stati buoni.

"Io dico quel che penso - premette Bersani -. Venezia contro resto del mondo. A Venezia a un certo punto si è creata una bolla tra politica, sondaggisti, il caso Biennale e quello della Fenice . A un certo punto, soprattutto per i sondaggisti, è diventato quasi obbligatorio che vincesse il centrosinistra".

"Ma anche i leader di centrosinistra ci hanno creduto no?", lo contesta Lilli. "Ho detto una bolla - si mette sulla difensiva l'ex segretario del Pd, che di pareggi e non vittorie è forse il massimo esperto italiano -. Ma anche quelli di centrodestra, non se ne sono visti molti a Venezia. Invece bisogna prendere atto che questa destra, dopo 11 anni, si è radicata. L'altra volta ha vinto con 20 punti di distacco, stavolta un po' meno ma vabbè".

Si passa poi al "resto del mondo": "La destra piazza al primo turno 4 sindaci, noi ne piazziamo 6/7. Dico 6/7 perché qualcuno non vuol contare Enna... Se vogliamo sfruculiare è un pareggio, è uno stallo. I pareggi consolano di più, sono un brodino per quelli che sono un po' in difficoltà mentre sono un po' amari per chi si sente più forte". Un problema di percezione, insomma, anche se in genere le partite si pesano. E Reggio Calabria, per dirne una, vale un po' di più delle altre.

Bersani e il pareggio, guarda qui il video a Otto e mezzo su La7



E il referendum vinto? "Ormai c'è una fascia di popolazione che si muove solo in nome di valori, ideali", spiega ancora Bersani. "Ma perché il centrosinsistra non riesce a motivarli ad andare a votare?", gli domanda ancora la Gruber. "Perché in un Comune non parli di pace, guerra, di Costituzione, di salari e inflazione... Se guardiamo la Toscana, l'Emilia Romagna, la Puglia, la Campania siamo andati abbastanza bene. Chiamiamolo pareggio e andiamo avanti". E tutti contenti.