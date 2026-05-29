Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Russia, il drone colpisce un condominio a Galati in Romania: scatta l'allarme Nato

venerdì 29 maggio 2026
Russia, il drone colpisce un condominio a Galati in Romania: scatta l'allarme Nato

2' di lettura

Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa romeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo romeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite.

Il Ministero degli Affari Esteri romeno ha denunciato la "grave e irresponsabile escalation" della Russia. "La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario Generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone in Romania", ha aggiunto in un comunicato.

La "guerra di aggressione" condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha "superato un altro limite", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo", ha scritto Von der Leyen sui social media. "Continuando a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia", ha aggiunto.

Anche la Nato ovviamente ha condannato quella che ha definito la "sconsideratezza" di Mosca. "La Nato continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni", ha dichiarato la portavoce della Nato Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità romene. 

tag
russia
ucraina
romania
galati romania
unione europea
nato

Rischio africano Ebola, Giorgia Meloni all'Ue: "Rafforzare i controlli alle frontiere"

La lettera sugli Ets Sui rincari dell'energia mezza Ue segue Giorgia Meloni

Svolta nel conflitto Anche i russi hanno capito che non possono vincere

ti potrebbero interessare

Anche i russi hanno capito che non possono vincere

Anche i russi hanno capito che non possono vincere

Carlo Nicolato
Blue Origin, disastro Bezos: il razzo esplode in rampa di lancio

Blue Origin, disastro Bezos: il razzo esplode in rampa di lancio

Iran e Usa, "accordo fatto. Manca la firma di Trump". Poi Teheran frena

Iran e Usa, "accordo fatto. Manca la firma di Trump". Poi Teheran frena

Steven Mattaboni, l'atroce morte del sub italiano: divorato da uno squalo in Australia

Steven Mattaboni, l'atroce morte del sub italiano: divorato da uno squalo in Australia