Russia, il drone colpisce un condominio a Galati in Romania: scatta l'allarme Nato

Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa romeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo romeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite.

Il Ministero degli Affari Esteri romeno ha denunciato la "grave e irresponsabile escalation" della Russia. "La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario Generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone in Romania", ha aggiunto in un comunicato.

La "guerra di aggressione" condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha "superato un altro limite", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo", ha scritto Von der Leyen sui social media. "Continuando a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia", ha aggiunto.

Anche la Nato ovviamente ha condannato quella che ha definito la "sconsideratezza" di Mosca. "La Nato continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni", ha dichiarato la portavoce della Nato Allison Hart sui social media, aggiungendo che il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità romene.