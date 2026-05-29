Romania, dopo i droni russi la Nato sposta le difese-antiaeree: nuovo fronte nel cuore dell'Europa

"Desidero ringraziare i nostri partner nell'Unione europea e nella Nato. Questo dimostra che esiste solidarietà e unità euro-atlantica". Nicusor Dan, presidente della Romania (paese membro di Ue e Nato), si rivolge direttamente agli alleati dopo il gravissimo incidente avvenuto nella notte, quando un drone russo ha colpito un edificio a Galati, città al confine con l'Ucraina, causando 2 feriti.

Parlando dopo il Consiglio Supremo di Difesa, Dan ha spiegato che in questi giorni saranno firmati i contratti nell’ambito del programma Safe, riguardanti la dotazione di capacità antiaeree. Le attrezzature in questione dovrebbero essere consegnate entro uno o due anni.

Un #drone russo sconfina in #Romania e precipita su un condominio nella città di Galati, non lontano dall’Ucraina. Due i feriti. La #Nato reagisce: “Azione sconsiderata da parte di Mosca”. Bucarest convoca l’ambasciatore russo. Condanna da parte dell’Europa.#Tg1 Andrea Luchetta pic.twitter.com/Sv0gEG190P — Tg1 (@Tg1Rai) May 29, 2026

"Nell'ambito del Safe, abbiamo una componente importante dedicata a capacità antiaeree che possano rispondere a questo tipo di eventi. I contratti verranno firmati in questi giorni e la consegna avverrà entro uno o due anni. Abbiamo un partenariato con l’Ucraina, firmato tre mesi fa, per la produzione congiunta di droni. Questi due programmi hanno una parte comune. Abbiamo un meccanismo congiunto con gli Stati Uniti e il Regno Unito per accelerare la produzione e il collaudo di droni e capacità anti-drone", ha spiegato il presidente, aggiungendo che il segretario generale della Nato Mark Rutte si è detto d’accordo affinché le attrezzature necessarie arrivino in Romania il più rapidamente possibile, sulla base di accordi bilaterali e a livello dell’Alleanza.

"Fino a quando queste attrezzature non saranno consegnate, abbiamo accordi sia bilaterali sia nell’ambito della Nato con partner per la presenza di equipaggiamenti in Romania. Alcuni sono già arrivati, altri devono ancora arrivare. Nella discussione che ho avuto con il segretario generale della Nato, ho insistito per accelerare il processo ed è stato assolutamente d’accordo sul fatto che queste attrezzature debbano arrivare il prima possibile in Romania".

MELONI: "ATTO GRAVISSIMO" - "Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione europea - è il commento della premier Giorgia Meloni -. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno".

MEDVEDEV MINACCIA - A conferma della "provocazione russa" e non solo dell'incidente, ecco le parole di Dmtrji Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa: "Cittadini dei paesi dell'Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni", scrive su X il braccio destro di Vladimir Putin, aggiungendo che "i sonni tranquilli sono finiti". "Ovviamente, bisogna stabilire chi ha lanciato il drone", ha proseguito con un post su Telegram. "Ma a prescindere da ciò, tutti i paesi dell'Ue dovrebbero davvero tacere. Le nazioni europee sono direttamente coinvolte nella guerra contro la Russia, e nessuno finge più il contrario. Droni europei, componenti per droni, altre armi - per non parlare dei dati di intelligence - vengono usati quotidianamente negli attacchi contro il nostro paese. E per questo motivo, i nostri edifici residenziali vengono danneggiati e i nostri civili muoiono. Proprio come con l'attentato terroristico di Starobelsk, il sangue è sulle mani di feccia come Ursula, Merz, Macron, Starmer e tutti gli altri ripugnanti parassiti. Quindi farebbero meglio ad abituarsi. Non sarà l'ultima volta. C'è una guerra in corso! E i cittadini dei paesi dell'Ue, in quanto popolazione di nazioni in guerra, non dovrebbero andare a dormire aspettandosi notti tranquille. Quindi chiudete la bocca. Non avete ancora visto niente".