Google, l'ingegnere italiano indagato in Usa: su cosa scommetteva, un caso clamoroso

Michele Spagnuolo, ingegnere italiano di 36 anni impiegato presso Google, è accusato dalle autorità statunitensi di aver realizzato oltre 1,2 milioni di dollari attraverso presunte attività di insider trading sulla piattaforma di scommesse Polymarket. A riportarlo è una nota del Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui il manager avrebbe sfruttato informazioni riservate interne a Google per prevedere l’esito di alcune puntate online.
Secondo gli inquirenti, Spagnuolo avrebbe utilizzato dati non pubblici relativi alle tendenze di ricerca del motore Google per ottenere vantaggi illeciti nelle scommesse. Tra le puntate finite sotto la lente delle autorità figurano quelle riguardanti la possibilità che papa Leone XIV diventasse "l’uomo più cercato dell’anno" oppure che Donald Trump riuscisse a superare determinati trend di ricerca sulla piattaforma.
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L’uomo, residente in Svizzera e operativo online con lo pseudonimo "AlphaRaccoon", lavora da circa dodici anni per la società di Mountain View. Laureato in ingegneria informatica, dal novembre 2021 ricopre il ruolo di Staff Information Security Engineer all’interno del gruppo tecnologico.
L’indagine è coordinata dalla procura federale del Southern District di New York guidata dal procuratore Jay Clayton, insieme all’Fbi di New York. Secondo quanto emerge dagli atti, Spagnuolo avrebbe avuto accesso privilegiato a strumenti e software interni di Google capaci di fornire dati confidenziali e non ancora pubblici sulle tendenze del mercato digitale.
Le accuse mosse nei suoi confronti sono pesanti: “frode sulle materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro”. In caso di condanna, il 36enne rischia una pena compresa tra i 10 e i 20 anni di reclusione.
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Il caso riaccende il dibattito sull’utilizzo improprio dei dati interni da parte di dipendenti delle grandi aziende tecnologiche e sui rischi legati alle piattaforme di previsione e scommesse online, sempre più al centro dell’attenzione delle autorità di regolamentazione statunitensi