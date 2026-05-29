Google, l'ingegnere italiano indagato in Usa: su cosa scommetteva, un caso clamoroso

Michele Spagnuolo , ingegnere italiano di 36 anni impiegato presso Google, è accusato dalle autorità statunitensi di aver realizzato oltre 1,2 milioni di dollari attraverso presunte attività di insider trading sulla piattaforma di scommesse Polymarket. A riportarlo è una nota del Dipartimento di Giustizia americano , secondo cui il manager avrebbe sfruttato informazioni riservate interne a Google per prevedere l’esito di alcune puntate online.

L’uomo, residente in Svizzera e operativo online con lo pseudonimo "AlphaRaccoon", lavora da circa dodici anni per la società di Mountain View. Laureato in ingegneria informatica, dal novembre 2021 ricopre il ruolo di Staff Information Security Engineer all’interno del gruppo tecnologico.

L’indagine è coordinata dalla procura federale del Southern District di New York guidata dal procuratore Jay Clayton, insieme all’Fbi di New York. Secondo quanto emerge dagli atti, Spagnuolo avrebbe avuto accesso privilegiato a strumenti e software interni di Google capaci di fornire dati confidenziali e non ancora pubblici sulle tendenze del mercato digitale.

Le accuse mosse nei suoi confronti sono pesanti: “frode sulle materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro”. In caso di condanna, il 36enne rischia una pena compresa tra i 10 e i 20 anni di reclusione.