Filippine, terremoto magnitudo 7.8: crolla tutto, decine di morti

Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito stamattina le Filippine "ha ucciso almeno 31 persone": lo affermano le autorità provinciali, dopo che Rene Punzalan, responsabile della gestione delle emergenze nella provincia di Sarangani, ha detto che "solo nel comune di Glan sono morte 14 persone a causa di una frana che ha seppellito le loro case ai piedi di una montagna". Le autorità per la gestione delle catastrofi affermano che "almeno una decina di persone risultano ancora disperse, mentre 134 sono rimaste ferite".

Il sisma ha colpito il sud dell'arcipelago, nella zona della città di General Santos. Secondo lo United States Geological Survey, una serie di potenti scosse di assestamento ha poi colpito la zona. La più forte era di magnitudo 6.5 sulla scala Richter. Video pubblicati sui social media e verificati dall'Afp mostravano un centro commerciale con un fast food Jollibee ridotto in macerie a General Santos.

La serie di scosse potentissime ha fatto scattare un allarme tsunami nel Pacifico, poi fortunatamente rientrato. Le autorità delle Filippine, dell'Indonesia e della Malesia hanno esortato gli abitanti delle zone costiere a evacuare verso aree più elevate dopo il sisma, il cui epicentro si trovava a circa 24 km dalla costa della provincia di Sarangani, sull'isola di Mindanao. Il terremoto si è verificato alle 7.37 del mattino (l'1.00 in Italia), secondo quanto riportato dall'US Geological Survey.

La sua profondità è stata rivista a 55 km. La scossa principale è stata seguita da diverse repliche, tra cui una di magnitudo 6.1. Il terremoto ha causato ingenti danni materiali nel sud delle Filippine, secondo quanto riportato dalla polizia in un rapporto preliminare. Il portavoce della polizia di Sarangani, Roland Catoburan, ha dichiarato all'AFP che due persone sono rimaste schiacciate dal crollo di un muro ad Alabel, una città vicino a General Santos City. "Abbiamo delle vittime. Un muro è crollato su di loro", ha affermato.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Robert Dagon, un funzionario di polizia di General Santos, una delle principali città dell'isola di Mindanao, aveva precedentemente segnalato un morto e quattro feriti. "Diversi edifici sono crollati. Anche alcune case sono crollate", ha affermato, senza essere in grado di fornire immediatamente un bilancio più preciso. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC), con sede alle Hawaii, ha avvertito che onde di tsunami erano possibili "entro le prossime tre ore" lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e persino del Giappone. Secondo il PTWC, onde da 1 a 3 metri sopra il livello della marea erano possibili sulle coste delle Filippine e da 0,3 a 1 metro per l'Indonesia e la Malesia. Il presidente filippino Ferdinand Marcos ha sospeso le lezioni nelle zone colpite di Mindanao e ha esortato i residenti delle aree costiere a evacuare immediatamente. "Raggiungete subito zone più elevate. Non aspettate", ha detto. "La vostra vita è più importante di qualsiasi cosa vi lasciate alle spalle".