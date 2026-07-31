Ceuta, Pedro Sanchez contro l'Italia: "Immigrati irregolari, le cifre degli ingressi"

"La solidarietà e l'empatia sono opzionali. Il rispetto dei trattati europei e dei dati, no". Pedro Sanchez è intervenuto in prima persona sui social per rispondere a chi critica la gestione migratoria del suo governo, con particolare riferimento al caso Ceuta, dove decine di migliaia di migranti marocchini hanno invaso il territorio spagnolo. Il premier socialista lo fa pubblicando una serie di dati, mettendo a confronto il caso spagnolo con quello italiano, greco e balcanico.

"Numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex. Attraverso l'Italia: 478.600. Attraverso i Balcani occidentali 340.600. Attraverso la Grecia: 259.800. Attraverso la Spagna: 234.760. Attraverso il confine orientale: 48.000. Non è tempo di dividere - ha commentato il premier Sanchez su X -. È tempo di continuare a costruire un'Ue forte e unita".

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.





Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Ed è evidente il riferimento a Giorgia Meloni che nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, era intervenuta per spiegare che le "immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei - il post della leader di FdI su X -. Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna".