Di Battista lancia il partito? Ecco chi scalpita: tutti i nomi (da incubo)

Le provocazioni e gli attacchi lanciati da Beppe Grillo negli ultimi giorni hanno inevitabilmente smosso qualcosa. Nel Movimento 5 Stelle di oggi, certo, ma anche e soprattutto nel Movimento 5 Stelle di ieri. Molti dei fedelissimi di Grillo, dopo le dichiarazioni dell'ex fondatore, sono improvvisamente ricomparsi, tornando a parlare dopo anni di silenzio. Lo hanno fatto sia per attaccare Giuseppe Conte che per dare la propria disponibilità all'ex leader, nella possibilità in cui decidesse di scendere nuovamente in campo.

Un ritorno di Grillo, però, appare piuttosto improbabile. Al momento, l'ipotesi più concreta è quella della creazione di un nuovo partito - guidato, per esempio, da Alessandro Di Battista. Ma chi entrerebbe in questa sorta di Movimento 5 Stelle 2.0? Il Corriere della Sera parla dei "movimentisti duri e puri". Insomma, quelli della prima ora. Tra questi, i più attivi sarebbero Angelo Tofalo - ex sottosegretario alla Difesa, che ha ripostato l'intervento di Grillo -, Marco Bella ed Elio Lannutti - che sul web ha preso le difese del fondatore. Il Corsera, poi, fa il nome dell'ex deputata Carla Ruocco e dell'ex senatore Nicola Morra, che negli ultimi anni ha sempre tentato la candidatura con liste alternative al bipartismo.