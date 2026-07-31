Di Battista lancia il partito? Ecco chi scalpita: tutti i nomi (da incubo)

Le provocazioni e gli attacchi lanciati da Beppe Grillo negli ultimi giorni hanno inevitabilmente smosso qualcosa. Nel Movimento 5 Stelle di oggi, certo, ma anche e soprattutto nel Movimento 5 Stelle di ieri. Molti dei fedelissimi di Grillo, dopo le dichiarazioni dell'ex fondatore, sono improvvisamente ricomparsi, tornando a parlare dopo anni di silenzio. Lo hanno fatto sia per attaccare Giuseppe Conte che per dare la propria disponibilità all'ex leader, nella possibilità in cui decidesse di scendere nuovamente in campo.
Un ritorno di Grillo, però, appare piuttosto improbabile. Al momento, l'ipotesi più concreta è quella della creazione di un nuovo partito - guidato, per esempio, da Alessandro Di Battista. Ma chi entrerebbe in questa sorta di Movimento 5 Stelle 2.0? Il Corriere della Sera parla dei "movimentisti duri e puri". Insomma, quelli della prima ora. Tra questi, i più attivi sarebbero Angelo Tofalo - ex sottosegretario alla Difesa, che ha ripostato l'intervento di Grillo -, Marco Bella ed Elio Lannutti - che sul web ha preso le difese del fondatore. Il Corsera, poi, fa il nome dell'ex deputata Carla Ruocco e dell'ex senatore Nicola Morra, che negli ultimi anni ha sempre tentato la candidatura con liste alternative al bipartismo.
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Si parla anche di Schierarsi, l'associazione di Di Battista che nella creazione di un nuovo partito potrebbe avere un ruolo fondamentale. Oltre al Dibba, il gruppo schiera tra le sue fila l'ex ministra Barbara Lezzi e l'ex capogruppo Alessio Villarosa. Tra loro, al momento, nessuno parla, ma le riflessioni sono in corso. "Ci vorrà del tempo, per sciogliere le eventuali riserve per una candidatura almeno un paio di mesi", si legge sul quotidiano milanese.
Tra gli ex grillini, però, c'è anche chi invita alla calma. "Si può dare una mano anche stando fuori dalle istituzioni", dice l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. "Anzi - prosegue -, per chi come noi ha già fatto i propri mandati, credo sia arrivato il momento di passare il testimone". Ma poi aggiunge: "Restiamo a disposizione, per mettere a disposizione l'esperienza di chi è rimasto fedele ai valori del limite dei due mandati della democrazia diretta, ma senza cercare un ritorno".