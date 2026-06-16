Russia, la fregata Grigorovich spara contro uno yacht britannico nella Manica

Sale nuovamente la tensione tra Inghilterra e Russia nel Canale della Manica: la fregata russa Admiral Grigorovich ha sparato colpi di avvertimento dopo che uno yacht battente bandiera britannica si era avvicinato pericolosamente alla nave. Lo ha confermato oggi il ministero della Difesa russo, attribuendo la responsabilità allo yacht.

"Il 16 giugno l'equipaggio della fregata Admiral Grigorovich ha individuato nella Manica lo yacht civile a vela Bright Future, battente bandiera britannica, che procedeva a motore pericolosamente vicino alla nave", si legge nella nota del ministero. Mosca ha affermato che l'equipaggio della fregata ha tentato più volte di contattare lo yacht, senza ricevere risposta. La nave russa ha quindi lanciato razzi di segnalazione e azionato la sirena, ma lo yacht avrebbe continuato ad avvicinarsi. "Quando la distanza si è ridotta a 150 metri, il comandante della fregata ha deciso di sparare preventivamente lungo la rotta dell'imbarcazione con armi leggere", ha dichiarato il ministero. Dopo gli spari di avvertimento, lo yacht avrebbe cambiato immediatamente rotta e si sarebbe allontanato dalla nave russa.

Secondo il ministero della Difesa russo, l'equipaggio della fregata Admiral Grigorovich ha agito "nel pieno rispetto delle regole internazionali di navigazione" e ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'incidente. L'incidente sarebbe avvenuto circa 20 miglia nautiche a sud dell'Isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali britanniche, riferiscono i quotidiani.

Non sono stati segnalati feriti né danni, e lo yacht ha proseguito la sua traversata della Manica. Un'imbarcazione del pattugliatore d'altura HMS Tyne si è recata a bordo dello yacht per raccogliere informazioni e verificare la sicurezza degli occupanti. Nel pomeriggio di ieri, questo pattugliatore della Royal Navy, insieme all'HMS Mersey della stessa classe River, aveva seguito la fregata russa attraverso la Manica prima che venissero sparati i colpi di avvertimento.

Pochi giorni fa i Marines britannici avevano abbordato la petroliera russa Smyrtos, componente della cosiddetta "flotta-ombra" di Mosca. Negli ultimi mesi, la marina francese ha effettuato diverse operazioni di questo tipo contro petroliere russe, con l'obiettivo di privare la Russia delle entrate petrolifere che contribuiscono a finanziare la guerra in Ucraina. Tuttavia, fonti militari hanno dichiarato al Guardian che l'"incidente isolato" di martedì non sarebbe collegato a quell'abbordaggio.

Da diverse settimane, la fregata Admiral Grigorovich, una nave da guerra di circa 4mila tonnellate equipaggiata con un cannone da 100 mm e missili da crociera Kalibr, scorta alcune navi commerciali, anche se la marina russa non dispone di un numero sufficiente di unità per estendere questa missione su larga scala. Entrata in servizio nel 2016, la fregata appartiene alla flotta russa del Mar Nero, ma si trovava nel Mar Mediterraneo al momento dell'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. Da allora, poiché la Turchia ha chiuso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, la nave ha la propria base nel Mar Baltico.