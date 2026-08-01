Samuele Spinelli, il video agghiacciante: un massacro di un'ora, come è morto in Spagna

Le immagini arrivano da tre telecamere e ricostruiscono gli ultimi momenti del 27enne fiorentino, arrivato in Catalogna per registrare un disco rap. È il 29 maggio. Alle 17.50 Spinelli entra in un negozio di abbigliamento di Portal de l'Angel . Corre tra gli scaffali: appare agitato e impaurito, ma non aggressivo.

"È stata una sottomissione lunga 40 minuti — spiega l'avvocato della famiglia, Diego Capano —, non ha mai opposto resistenza. Due agenti si sono seduti sopra di lui". Il filmato mostra Spinelli per tutto il tempo circondato da diverse persone nel piccolo locale, dove il caldo è tale che i presenti si asciugano continuamente il sudore.

Quando arrivano i sanitari, Samuele è "cianotico", come verrà annotato nella cartella clinica. Gli viene somministrato midazolam, poi ecco l'arresto cardiaco. Per rianimarlo servono più dosi di adrenalina. Trasportato all'Hospital del Mar con 39,8 di febbre, entra in coma e muore tre giorni dopo per un "cedimento multiorgano".

I Mossos sostengono che Spinelli avrebbe rubato alcuni vestiti e che l'immobilizzazione non sarebbe collegata al decesso. Secondo la polizia, inoltre, potrebbero essere stati i sanitari a sedersi sul giovane durante una manovra di contenimento. Versioni che, secondo il legale della famiglia, non troverebbero conferma nelle immagini ora acquisite dagli inquirenti.

I familiari, che hanno presentato denuncia, raccontano di averlo trovato in ospedale con "graffi e lividi". Nel sangue sono state rilevate tracce di anfetamine: resta da stabilire quale peso abbiano avuto e, soprattutto, quale ruolo abbia avuto quella lunghissima immobilizzazione. Sul caso indagano sia la magistratura spagnola sia quella italiana.