Ceuta, la Spagna contro l'Italia: "Emergenza immigrazione, non siete all'altezza"

Ora tra Italia e Spagna lo scontro diplomatico si fa totale. Il tutto dopo i fatti di Ceuta, la sospensione di Schengen stabilita dal governo Meloni e la lettera scritta sempre da Giorgia Meloni per chiedere alla Ue di adottare misure urgenti, missiva firmata dai leader di 22 Paesi dell'Unione. E ora, ecco che Madrid passa al contrattacco: dopo le sferzanti parole di Pedro Sanchez dei giorni scorsi, ecco quelle del ministro degli Esteri, José Manuel Albares.

Intervistato dalla tv pubblica Tve, il capo della diplomazia spagnola ha infatti puntato direttamente il dito contro Roma, sostenendo che l'Italia sia "inondata dai migranti". Quindi l'affondo: "L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa" ed è il Paese "con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna". Albares ha rivendicato in particolare la rapidità dei rimpatri verso il Marocco dopo gli ingressi a Ceuta. "Piacerebbe all'Italia risolvere la situazione a Lampedusa", ha aggiunto, ricordando anche l'accoglienza garantita negli anni da Madrid a una parte dei migranti giunti nella Penisola.

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Ma l'attacco non si è fermato qui. "Ci sono stati governi che non sono stati all'altezza" della situazione, e "il governo italiano è stato uno di questi", ha insistito Albares, flirtando con l'insulto. Il ministro ha poi chiesto compattezza attorno a Ceuta e Melilla, definite "città spagnole ed europee", sostenendo che "non sono mai state minacce per lo spazio Schengen".

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Albares ha quindi ricordato le precedenti emergenze migratorie europee: "Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire" la situazione, "o alla frontiera con la Bielorussia o l'esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti". Sul fronte marocchino, il ministro ha invece elogiato Rabat, che avrebbe garantito "fin dal primo momento" collaborazione per contenere gli ingressi e favorire i rimpatri. "La stragrande maggioranza di coloro che sono entrati è già tornata in Marocco", ha assicurato. Madrid porterà infine il caso a Bruxelles: "Chiederemo solidarietà di tutti gli Stati membri Ue", ha annunciato Albares in vista della riunione straordinaria dei ministri dell'Interno dell'Unione.



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