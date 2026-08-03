Pedro Sanchez, Ceuta esplode e la Ue crolla? E lui... scandaloso video al mare

L'emergenza migranti a Ceuta non ferma le vacanze del premier spagnolo Pedro Sanchez, che si gode il mare di Lanzarote. Il leader socialista è stato fotografato da OKDIARIO mentre faceva un bagno davanti alla residenza reale di La Mareta, quella dove va ogni anno insieme alla famiglia. E le immagini sono presto diventate virali. Nonostante l’invasione di migranti, con un bilancio di 88 morti tra chi ha provato a superare il confine, lo scorso sabato Sanchez è arrivato all’aeroporto César Manrique a bordo di un Falcon dell’Aeronautica militare, per poi raggiungere la tenuta. Nessun cambio di programma, dunque. Come se quanto successo sulle coste dell'enclave spagnola in Marocco non richiedesse una maggiore presenza del premier.

L'ultimo impegno di Sanchez a Ceuta risale a venerdì 31 luglio, il giorno dopo l'esplosione della crisi, quando il leader socialista è andato nella città autonoma insieme al ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Accolto da fischi, insulti e richieste di dimissioni, il premier si è limitato a quella visita istituzionale, salvo poi volare verso le Canarie. Mentre lui si tuffa in mare, a Ceuta restano l’emergenza, le polemiche e una situazione certamente non risolta. Come se ciò non bastasse, nei giorni scorsi Sanchez ha pubblicato anche una playlist estiva sui suoi social.

Quello di Lanzarote rappresenta il buen retiro della famiglia Sanchez da qualche tempo. Lo scorso anno, per esempio, erano presenti anche i genitori del premier e il fratello David con la moglie. Oggi, la situazione in famiglia sembra essere un po' più complessa: David Sanchez è stato condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici nell’ambito della vicenda relativa al suo incarico presso la Diputación; mentre Begoña Gómez, moglie del premier, si prepara a un processo con le accuse di malversazione e traffico di influenze. Accuse tutte ancora da dimostrare ma comunque sufficienti ad agitare la tradizionale vacanza in famiglia.

Le ferie di Sanchez, però, potrebbero interrompersi momentaneamente nei prossimi giorni, come riporta OKDIARIO, ma non per Ceuta. Il premier sarebbe atteso all’Observatorio de Yebes, a Guadalajara, per seguire l’eclissi totale di sole del prossimo 12 agosto. Anche se l'appuntamento non risulta confermato, il governo avrebbe già scelto l’osservatorio come centro nazionale per la trasmissione dell’evento.