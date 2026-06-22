Montreal, sparatoria nel quartiere ebraico: tre morti, compreso l'attentatore

E' di tre vittime il bilancio della sparatoria avvenuta nel quartiere Côte-des-Neiges di Montreal, una delle aree principali dove risiede la comunità ebraica della città canadese. Lo riportano i media locali citando fonti di polizia. Le vittime sarebbero l'uomo sospettato di essere l'autore del crimine, un agente di polizia e un cittadino. Anche una poliziotta ferita da un colpo d'arma da fuoco sarebbe in condizioni critiche.

L'unico a sbilanciarsi per ora è stato il presidente dell'Organizzazione sionista mondiale Yaakov Hagoel, secondo cui "l'attacco terroristico antisemita a Montreal è un urgente campanello d'allarme per il mondo". "State versando sangue ebraico!", ha aggiugo, rivolgendosi "al governo canadese e ai leader mondiali: non accontentatevi di condanne e dichiarazioni. È giunto il momento di agire con decisione contro il terrorismo antisemita".

Il Centre for Israel and Jewish Affairs, un'importante organizzazione canadese, ha dichiarato di "seguire da vicino la situazione". In attesa di ulteriori dettagli sulla natura di questo terribile episodio, esortiamo i membri della comunità a mantenere alta la guardia", si legge nella nota. "È con immensa tristezza che confermiamo la morte di un nostro agente di polizia in servizio", ha dichiarato la polizia di Montreal in un comunicato pubblicato su X. "Atti del genere non trovano posto qui", ha condannato la premier del Quebec Christine Fréchette dicendosi "profondamente scossa" per la sparatoria e che il governo provinciale offrirà la massima collaborazione alle autorità competenti.