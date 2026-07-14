Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Canada, follia alle cascate del Niagara: si lancia da 52 metri, vivo per miracolo

di
Libero logo
martedì 14 luglio 2026
Canada, follia alle cascate del Niagara: si lancia da 52 metri, vivo per miracolo

2' di lettura

Un video pazzesco, direttamente dal Nordamerica. Un uomo è stato ripreso mentre nuotava nelle Cascate del Niagara, prima di essere trascinato dalla corrente. Subito dopo è caduto dalle Horseshoe Falls, uno dei principali attrazioni naturali situate tra Canada e Stati Uniti. Stando al rapporto delle forze dell'ordine locali, l'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 28 giugno. E la persona in questione è riuscita a sopravvivere a una caduta di circa 52 metri. Poi è stata immediatamente soccorsa dalle squadre d'emergenza che sono giunte sul luogo. Infine, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo i primi bollettini medici riporterebbe delle ferite gravi

L'uomo è vivo per miracolo. Come hanno sottolineato le stesse autorità locali, sopravvivere a un incidente di questo tipo è rarissimo. Soprattutto contando sulla forza delle correnti e all'impatto rappresentato dalla caduta in questa zona delle cascate, considerata ad alto rischio. Il gesto del soggetto in questione non deve essere in alcun modo replicato da altri. Le autorità hanno infatti rinnovato l'appello a rispettare le misure di sicurezza e a restare nelle aree di sicurezza previste per i turisti. Accedere a tali aree pericolose può mettere a serio rischio alla vita delle persone.

tag
canada
cascate del niagara
usa

Terza notte consecutiva Usa, nuova notte di raid americani contro l'Iran

Guerra nel Golfo Hormuz, due superpetroliere colpite dall'Iran. Trump, nel mirino una centrale nucleare: ecco l'escalation

In più di 30 stati Usa, la più grande epidemia di diarrea di sempre: un fetido caos

ti potrebbero interessare

Hormuz, Trump cambia tutto: "Niente pedaggio del 20%, accordi di investimento con i Paesi del golfo"

Hormuz, Trump cambia tutto: "Niente pedaggio del 20%, accordi di investimento con i Paesi del golfo"

Pedro Sanchez, altro scandalo: il fratello è stato condannato per abuso d'ufficio

Pedro Sanchez, altro scandalo: il fratello è stato condannato per abuso d'ufficio

Bruxelles, incendio alla Torre Oxy: morti e dispersi in pieno centro

Bruxelles, incendio alla Torre Oxy: morti e dispersi in pieno centro

Pamplona, il toro lo incorna in faccia: orrore totale, immagini forti

Pamplona, il toro lo incorna in faccia: orrore totale, immagini forti