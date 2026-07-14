Canada, follia alle cascate del Niagara: si lancia da 52 metri, vivo per miracolo

Un video pazzesco, direttamente dal Nordamerica. Un uomo è stato ripreso mentre nuotava nelle Cascate del Niagara, prima di essere trascinato dalla corrente. Subito dopo è caduto dalle Horseshoe Falls, uno dei principali attrazioni naturali situate tra Canada e Stati Uniti. Stando al rapporto delle forze dell'ordine locali, l'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 28 giugno. E la persona in questione è riuscita a sopravvivere a una caduta di circa 52 metri. Poi è stata immediatamente soccorsa dalle squadre d'emergenza che sono giunte sul luogo. Infine, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo i primi bollettini medici riporterebbe delle ferite gravi.

L'uomo è vivo per miracolo. Come hanno sottolineato le stesse autorità locali, sopravvivere a un incidente di questo tipo è rarissimo. Soprattutto contando sulla forza delle correnti e all'impatto rappresentato dalla caduta in questa zona delle cascate, considerata ad alto rischio. Il gesto del soggetto in questione non deve essere in alcun modo replicato da altri. Le autorità hanno infatti rinnovato l'appello a rispettare le misure di sicurezza e a restare nelle aree di sicurezza previste per i turisti. Accedere a tali aree pericolose può mettere a serio rischio alla vita delle persone.