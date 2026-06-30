Ucraina, record per Putin: caccia russo abbatte un jet a 190 chilomteri di distanza

Tre giorni fa la Russia ha abbattuto un Mig-29 ucraino durante un raid nella zona di Poltava. Un evento che, già di per sé, è molto raro, considerando che i duelli tra caccia non sono per niente comuni nel conflitto russo-ucraino. Ma a rendere l'accaduto ancora più unico è stata la distanza dalla quale il Sukhoi Su-35S Flanker-E avrebbe colpito il mezzo nemico: ben 190 chilometri. Un record assoluto, reso possibile da un missile aria-aria R37M, un'arma a lunghissimo raggio capace di raggiungere bersagli anche a 350 chilometri.

Si tratta di un episodio che descrive molto bene le nuove dimensioni della guerra area che, grazie alla progettazione e alla costruzione di caccia sempre più sofisticati, vede di giorno in giorno aumentare sempre di più le distanze dei duelli. Lo si è visto, come riporta Repubblica, nel breve conflitto tra India e Pakistan del maggio 2025. Un modernissimo Rafale indiano è stato abbattuto da un caccia JC10 C usando un missile PL15, entrambi di produzione cinese: alcune fonti sostengono che lo scontro sarebbe avvenuto a duecento chilometri di distanza, altre l’hanno poi ridotta a 180 chilometri.