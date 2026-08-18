Mosca sotto attacco, panico in strada: "Il più grande degli ultimi 2 anni"

Tra la sera di lunedì e le 5.00 di martedì mattina (ora di Mosca), 620 droni si sono diretti verso Mosca e la regione di Mosca, e 180 sono stati distrutti nella regione della capitale. "I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti", lo ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, sul suo canale ufficiale Max. In precedenza, il più grande tentativo di attacco con droni si era verificato tra la sera del 15 agosto e le 6.30 del 16 agosto (ora di Mosca).

Secondo il sindaco - come riporta anche l'agenzia Tass - 600 droni si erano diretti verso la capitale, e 201 erano stati distrutti nella regione di Mosca.Sobyanin ha inoltre riferito che tra la sera del 6 luglio e le 6.00 del 7 luglio (ora di Mosca), le forze di difesa aerea hanno abbattuto più di 430 droni, di cui 36 in avvicinamento a Mosca. Il tentato attacco a Mosca da parte di droni ostili è stato il più grande degli ultimi due anni, secondo i calcoli della TASS basati sui dati diffusi dallo stesso sindaco di Mosca.

Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite nella massiccia offensiva ucraina. Lo ha riferito il governatore regionale Andrei Vorobyov alle agenzie russe.

Moscow in full chaos, girls running screaming, cars screeching at full speed, drones exploding all around.



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Dal canto suo, l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro Pechenegy, nella regione di Kharkiv. Secondo le prime informazioni diffuse su Telegram dal capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov, dieci persone sono rimaste uccise e otto ferite. "Gli occupanti hanno lanciato un attacco missilistico contro Pechenegy. Secondo le prime informazioni, 10 persone sono rimaste uccise e altre 8 ferite. A queste persone viene fornita tutta l'assistenza medica necessaria", ha scritto Synegubov, secondo quanto riportato anche da Ukrinform.

Lo scontro militare è diventato anche diplomatico. La Russia ha infatti avvertito la Gran Bretagna che "pagherà" per i droni di fabbricazione britannica forniti a Kiev e utilizzati in attacchi in profondità nel territorio russo, secondo rapporti di stampa. In una dichiarazione, l'ambasciata russa a Londra ha accusato il Paese di essere diventato "complice e coautore" degli attacchi e di "optare deliberatamente per un'escalation" nel conflitto. "Più profondo sarà il suo coinvolgimento nel conflitto e maggiore sarà il suo sostegno alla macchina terroristica di Kiev, più alto sarà il prezzo che pagherà", si legge nel comunicato.

Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano britannico Sunday Times, una delle aziende coinvolte nella fabbricazione dei droni in questioni è una filiale del colosso della difesa Bae Systems. Il quotidiano non ha identificato la seconda azienda, citando ragioni di sicurezza. Il Regno Unito è uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022, stanziando quasi 30 miliardi di euro in aiuti, la maggior parte di natura militare. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato gli attacchi a lungo raggio all'interno della Russia, mentre Mosca ha a sua volta rafforzato gli attacchi missilistici e con droni contro la capitale ucraina.