Russia, chi è Mykhailo Fedorov: l'uomo che sta salvando l'Ucraina

Mykhailo Fedorov, appena 34enne, da inizio anno è ministro della Difesa dell’Ucraina dopo aver lasciato la poltrona dalla Trasformazione Digitale alla Difesa. Con lui alla guida del dicastero, le sorti della guerra con la Russia sono profondamente cambiate: gli attacchi con droni alle infrastrutture energetiche russe stanno creando una grave carenza di carburanti: anche ieri code ai distributori in tutta la Russia. Il Cremlino valuta se bloccare le esportazioni. Un caso? Ovviamente no, se c’era un momento in cui l’Ucraina avrebbe dovuto soccombere definitivamente è proprio l’inverno scorso, quando tutto sembrava giocare a favore di Mosca, compreso lo scoppio della guerra in Iran. Ma è anche e soprattutto grazie a Fedorov che le cose non sono andate nella direzione opposta, è grazie alla sua intraprendenza e alle sue competenze tecnologiche che hanno fatto di lui uno degli uomini di punta del programma «sciame di droni» che si è prodotta una delle più clamorose svolte in ambito militare viste negli ultimi decenni. Quando assunse l’incarico disse genericamente che il suo compito era quello di riformare il sistema, promuovere una nuova cultura di leadership e fiducia sradicando menzogne e corruzione.

Ma l’obiettivo che gli diede Zelensky era ovviamente soprattutto militare, quello di fermare il nemico con la forza rafforzando in particolare «gli attacchi asimmetrici e cibernetici contro la sua economia», rendendo di fatto insostenibile il costo della guerra per la Russia. Un obiettivo centrato in pieno, proprio come quella raffineria alla periferia di Mosca il cui “tappo” è simbolicamente saltato in aria svelando un inferno di fiamme e fumo. Nato nel 1991 a Vasylivka, a un’ora di macchina da Zaporizhzhya, quando ha iniziato la sua carriera politica nel 2014 tentando di entrare in Parlamento, Fedorov aveva appena 23 anni. Vantava però già una laurea in management, varia esperienza nel campo tecnologico e la fondazione di un’agenzia digitale. La svolta arrivò quando nel 2019 diventò responsabile della comunicazione in digitale del candidato Zelensky, poi eletto a sorpresa in un’atmosfera che sembrava volgere le relazioni con Mosca per il meglio. Niente di più sbagliato, la storia degli anni successivi la sappiamo, ma nel frattempo il nostro assunse il ruolo di consigliere di Zelensky prima di essere eletto alla Verkhovna Rada nelle file del partito Servitore del Popolo.