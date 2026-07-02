Vladimir Putin, la scommessa da 400mila dollari: quando cadrà lo zar

Polymarket è una piattaforma online che permette di puntare su eventi futuri di ogni tipo, dallo sport alla geopolitica. Si distingue dai classici siti di scommesse in quanto gli utenti non scommettono direttamente sull’esito dell'evento ma comprano e vendono quote che rappresentano la probabilità che questo si realizzi. In questo momento, ad esempio, è possibile puntare sulla squadra vincitrice della Coppa del Mondo 2026, ma anche entro quale data gli Stati Uniti e l'Iran raggiungeranno l'accordo finale sul nucleare e se Putin sarà ancora presidente della Russia entro il 31 dicembre 2026.

Proprio quest'ultima voce, nelle ultime ore, ha attirato l'attenzione degli osservatori. Come ha riportato Nbc, infatti, un utente anonimo, che come immagine del profilo ha la bandiera ucraina, ha puntato ben 400mila euro sulla fine dell'era Putin entro l'anno corrente. E non solo. Lo stesso account ha anche puntato sulla riconquista ucraina della Crimea entro il 2027. Le probabilità, fa notare Il Messaggero, non sembrano particolarmente favorevoli allo scommettitore, che si trova di fronte a quote leggermente superiori a 6:1 (se la scommessa di 400.000 dollari andrà a buon fine la vincita sarà di circa 2,5 milioni di dollari). Ed è proprio questo aspetto che ha alimentato i sospetti: che si tratti di un insider in possesso di informazioni riservate? Al momento gli elementi per rispondere a questa domanda.