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Vladimir Putin, la scommessa da 400mila dollari: quando cadrà lo zar

giovedì 2 luglio 2026
Vladimir Putin, la scommessa da 400mila dollari: quando cadrà lo zar

2' di lettura

Polymarket è una piattaforma online che permette di puntare su eventi futuri di ogni tipo, dallo sport alla geopolitica. Si distingue dai classici siti di scommesse in quanto gli utenti non scommettono direttamente sull’esito dell'evento ma comprano e vendono quote che rappresentano la probabilità che questo si realizzi. In questo momento, ad esempio, è possibile puntare sulla squadra vincitrice della Coppa del Mondo 2026, ma anche entro quale data gli Stati Uniti e l'Iran raggiungeranno l'accordo finale sul nucleare e se Putin sarà ancora presidente della Russia entro il 31 dicembre 2026. 

Proprio quest'ultima voce, nelle ultime ore, ha attirato l'attenzione degli osservatori. Come ha riportato Nbc, infatti, un utente anonimo, che come immagine del profilo ha la bandiera ucraina, ha puntato ben 400mila euro sulla fine dell'era Putin entro l'anno corrente. E non solo. Lo stesso account ha anche puntato sulla riconquista ucraina della Crimea entro il 2027. Le probabilità, fa notare Il Messaggero, non sembrano particolarmente favorevoli allo scommettitore, che si trova di fronte a quote leggermente superiori a 6:1 (se la scommessa di 400.000 dollari andrà a buon fine la vincita sarà di circa 2,5 milioni di dollari). Ed è proprio questo aspetto che ha alimentato i sospetti: che si tratti di un insider in possesso di informazioni riservate? Al momento gli elementi per rispondere a questa domanda. 

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Certamente non è la prima volta che su Polymarket si verificano puntate sospette: in passato scommesse da milioni di dollari in Borsa pochi minuti prima degli annunci di Trump hanno fatto pensare a casi di insider trading. Qualche mese fa, il dipartimento di giustizia Usa aveva incriminato un soldato dell'esercito statunitense che aveva partecipato al rapimento del presidente venezuelano Maduro all'inizio di gennaio. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe guadagnato più di 400.000 dollari proprio su Polymarket scommettendo sulla destituzione del dittatore venezuelano. 

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