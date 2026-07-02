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Putin chiude i confini, choc in Russia: una trappola mortale

giovedì 2 luglio 2026
Putin chiude i confini, choc in Russia: una trappola mortale

2' di lettura

La Russia di Putin sta attraversando un momento di grave difficoltà dopo cinque anni di guerra in Ucraina. Crisi economica, pesanti perdite al fronte e problemi di reclutamento spingono Mosca a misure drastiche.Con un ordine esecutivo, il governo ha chiuso a tempo indeterminato i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia, bloccando sette valichi (inclusi importanti collegamenti ferroviari). La motivazione ufficiale non è stata data, ma lo scopo principale è impedire una nuova fuga di uomini in età da leva, temendo un’ulteriore mobilitazione parziale dopo le enormi perdite subite.La decisione serve anche a esercitare pressione sui paesi baltici, a ostacolare il passaggio di merci non sanzionate (come fertilizzanti) e a ritorsione per la chiusura dei confini finlandesi nel 2023.

Inoltre, Mosca vuole costringere ex repubbliche sovietiche come Kazakistan e Uzbekistan a passare solo attraverso la Russia per esportare in Europa.Il malessere interno è evidente: i cittadini stanno ritirando contanti dalle banche a ritmi record (13 miliardi di rubli al giorno, circa 150 milioni di euro), con un aumento della circolazione di 1.903 miliardi di rubli tra febbraio e giugno. Segno di crescente sfiducia nel sistema.Parallelamente, la Russia affronta una grave crisi dei carburanti.

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