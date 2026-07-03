Rider a 100 km/h per una consegna: uccide un ragazzo. Ma non va in carcere

Una rider di 19 anni, Rosie Hanson, è stata condannata giovedì 2 luglio in Gran Bretagna per la morte di Ryan Phillips, 27 anni, investito mentre consegnava una pizza.I fatti sono avvenuti il 17 gennaio 2024 a Sheerness, nel sud-est dell’Inghilterra. Phillips stava passeggiando sul marciapiede con la fidanzata, diretti a cena per festeggiare il suo nuovo apprendistato da tecnico informatico, quando l’auto guidata da Hanson li ha travolti.

Secondo l’accusa, la giovane viaggiava a circa 60 miglia orarie (oltre 96 km/h), ben oltre il limite di 40 mph della zona. Ha perso il controllo dell’auto, che è finita sul marciapiede.Hanson aveva dichiarato ai soccorsi di aver sterzato per evitare un gatto, ma gli inquirenti hanno ricostruito l’incidente come conseguenza dell’eccesso di velocità che ha reso il veicolo incontrollabile.Il giudice ha inflitto alla 19enne 16 mesi di reclusione sospesi per due anni, 220 ore di lavori socialmente utili e il ritiro della patente per tre anni.