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Trump-Meloni, l'ambasciatore americano a Roma: "Relazioni Italia-Usa? Le migliori che abbia mai visto"

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giovedì 2 luglio 2026
Trump-Meloni, l'ambasciatore americano a Roma: "Relazioni Italia-Usa? Le migliori che abbia mai visto"

2' di lettura

Le relazioni tra Italia e Usa? "Le considererei ottime. Ho a che fare con tutti ogni giorno, dal Primo Ministro in giù, e collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali tra i due Paesi": lo ha detto l'ambasciatore americano a Roma, Tilman J Fertitta, durante un punto stampa a margine delle celebrazioni della festa dell'indipendenza americana. "Direi che sono le migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che due leader si scambino qualche parola non ha nulla a che vedere con l'ottima cooperazione che esiste tra i nostri due paesi", ha aggiunto l'ambasciatore, riferendosi alle ultime dichiarazioni incrociate tra Donald Trump e Giorgia Meloni. 

In mattinata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Direttivo della Commissione Fulbright - Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti. E dopo gli interventi della Direttrice esecutiva della Commissione Fulbright, Paola Sartorio, e degli studenti Tyler Burden e Arturo Caputo, Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti, tra cui proprio l'ambasciatore Fertitta e il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.

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Nei giorni scorsi, inoltre, Fertitta ha incontrato anche Roberto Occhiuto. E a tal proposito sui social ha scritto: "È stato un piacere incontrare il Presidente della Calabria Roberto Occhiuto per discutere del forte legame tra la Calabria e gli Stati Uniti ed esplorare nuove opportunità di collaborazione. Apprezzo l’impegno del presidente Occhiuto nel rafforzare i legami economici, culturali e interpersonali che uniscono le nostre comunità. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme per approfondire ulteriormente il partenariato tra la Calabria e gli Stati Uniti". L’ambasciatore, infatti, qualche giorno fa era a Vibo Marina con il suo yacht.

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