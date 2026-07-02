Montebelluna, drammatico frontale in auto: gravissimi due carabinieri

I due carabinieri ricoverati entrambi all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in ambiente intensivo; per loro prognosi riservata. La famiglia di quattro persone a bordo dell'altra auto è stata distribuita in due diversi ospedali: il padre è stato ricoverato a Conegliano, con diverse fratture, mentre la madre e i due figli di 10 e 13 anni si trovano a Montebelluna, affidati alle cure dei medici per fratture e traumi.

Due carabinieri in servizio alla compagnia di Montebelluna (Treviso) sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto nella serata di ieri, 1 luglio, a Montebelluna. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, si sarebbe trattato di uno scontro frontale con un'autovettura che viaggiava in senso opposto, a bordo della quale si trovava una coppia con i suoi due figli. Il conducente di quest'ultima ha riportato ferite di media gravità, mentre gli altri occupanti lesioni lievi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato nelle operazioni di soccorso. La Polizia Stradale di Vittorio Veneto ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le cause che hanno portato al frontale. Gli accertamenti sono tuttora in corso. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione sulla SP100 durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

Al momento dello schianto pioveva intensamente, l'asfalto era particolarmente scivoloso e la visibilità ridotta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che una perdita improvvisa di aderenza, favorita dalle condizioni della strada, possa aver provocato l'invasione della corsia opposta. L'impatto è stato devastante: la vettura dei carabinieri ha perso il motore, finendo contro la recinzione di un'abitazione, mentre l'altra vettura, una Bmw, si è ribaltata sul ciglio della strada. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni stradali a carico di ignoti e disposto il sequestro di entrambi i veicoli.