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Montebelluna, drammatico frontale in auto: gravissimi due carabinieri

giovedì 2 luglio 2026
Montebelluna, drammatico frontale in auto: gravissimi due carabinieri

2' di lettura

Due carabinieri in servizio alla compagnia di Montebelluna (Treviso) sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto nella serata di ieri, 1 luglio, a Montebelluna. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, si sarebbe trattato di uno scontro frontale con un'autovettura che viaggiava in senso opposto, a bordo della quale si trovava una coppia con i suoi due figli. Il conducente di quest'ultima ha riportato ferite di media gravità, mentre gli altri occupanti lesioni lievi. 

I due carabinieri ricoverati entrambi all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in ambiente intensivo; per loro prognosi riservata. La famiglia di quattro persone a bordo dell'altra auto è stata distribuita in due diversi ospedali: il padre è stato ricoverato a Conegliano, con diverse fratture, mentre la madre e i due figli di 10 e 13 anni si trovano a Montebelluna, affidati alle cure dei medici per fratture e traumi.

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Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato nelle operazioni di soccorso. La Polizia Stradale di Vittorio Veneto ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le cause che hanno portato al frontale. Gli accertamenti sono tuttora in corso. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione sulla SP100 durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

Al momento dello schianto pioveva intensamente, l'asfalto era particolarmente scivoloso e la visibilità ridotta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che una perdita improvvisa di aderenza, favorita dalle condizioni della strada, possa aver provocato l'invasione della corsia opposta. L'impatto è stato devastante: la vettura dei carabinieri ha perso il motore, finendo contro la recinzione di un'abitazione, mentre l'altra vettura, una Bmw, si è ribaltata sul ciglio della strada. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni stradali a carico di ignoti e disposto il sequestro di entrambi i veicoli.

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