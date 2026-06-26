Lecce, motorino contro muretto a secco: il dramma, Lorenzo Polo morto a 16 anni

Una disgrazia nella serata di giovedì 25 giugno sulla strada provinciale 363 tra Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce, Puglia. Lorenzo Polo, di 16 anni, è morto. Un suo coetaneo è rimasto gravemente ferito. Il tutto in seguito a un incidente in scooter: i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Voge 125.

Secondo i primi accertamenti, il mezzo avrebbe perso autonomamente il controllo mentre percorreva la provinciale, finendo fuori carreggiata e andando a schiantarsi contro un muretto a secco e un palo della segnaletica. L'impatto è stato devastante e per il giovane, nato a Tricase e residente a Cursi, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corigliano d'Otranto, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Il passeggero, anche lui sedicenne, originario della Siria e residente a Cursi, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano molto gravi.