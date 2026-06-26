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Lecce, motorino contro muretto a secco: il dramma, Lorenzo Polo morto a 16 anni

venerdì 26 giugno 2026
Lecce, motorino contro muretto a secco: il dramma, Lorenzo Polo morto a 16 anni

1' di lettura

Una disgrazia nella serata di giovedì 25 giugno sulla strada provinciale 363 tra Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce, Puglia. Lorenzo Polo, di 16 anni, è morto. Un suo coetaneo è rimasto gravemente ferito. Il tutto in seguito a un incidente in scooter: i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Voge 125.

Secondo i primi accertamenti, il mezzo avrebbe perso autonomamente il controllo mentre percorreva la provinciale, finendo fuori carreggiata e andando a schiantarsi contro un muretto a secco e un palo della segnaletica. L'impatto è stato devastante e per il giovane, nato a Tricase e residente a Cursi, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corigliano d'Otranto, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Il passeggero, anche lui sedicenne, originario della Siria e residente a Cursi, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano molto gravi.

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Sul luogo della tragedia è arrivato anche il pubblico ministero di turno, che al termine degli accertamenti ha disposto la restituzione della salma di Lorenzo Polo ai familiari. Proseguono le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'uscita di strada della motocicletta.

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