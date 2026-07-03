Mark Rutte, la retromarcia: "Apprezzo Meloni, le mie parole sono state fraintese"

Retromarcia di Mark Rutte. Il segretario della Nato aveva parlato di cinquecento voli americani transitati dalle nostre basi verso il Medioriente. Ed era stato smentito a tempo record dal governo. Ora, invece, il segretario generale della Nato ha espresso il suo apprezzamento verso l'Italia e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiarendo quindi il senso delle sue frasi.

Sentito dall'Espresso, Rutte ha ringraziato la premier "per la sua leadership decisa e per il costante sostegno dell’Italia all’Ucraina, soprattutto con il personale in servizio presso il commando Nsatu. Il sostegno all’Ucraina deve rimanere forte e sostenibile, e dunque è importante che venga ripartito equamente tra gli alleati”. Poi il mea culpa: "Voglio sottolineare che ho il massimo rispetto per l’Italia, uno dei membri fondatori della nostra Alleanza. Quello a cui mi riferivo in quell’intervista è il fatto che l’Italia, al pari di altri alleati, ha attuato gli accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvolo".