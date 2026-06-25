Giorgia Meloni azzera Rutte e sinistra: "La prudenza è meglio del semplicismo"

"Io ho condiviso ogni parola che il ministro Crosetto ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni cedendo le basi per attività che non erano cinetiche ma che erano di natura logistica e tecnica. E quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo Studio Ovale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron. "Il Segretario Generale nella sua, diciamo così, entusiastica ricostruzione ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Non so dire, diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa - ha insistito la premier -. È probabilmente un tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della Nato, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie".
"Anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia, molti anni fa, già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare - ha proseguito la leader di FdI -. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare Nuward. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore. Sulla crisi in Libano Italia e Francia possono fare la differenza: a fine anno terminerà la missione Unifil" e abbiamo deciso di "lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-Unifil immaginando presto una conferenza internazionale".
Mark Rutte? Delirio della sinistra: "Messinscena Trump-Meloni"Ogni giorno l’olandese Mark Rutte, segretario generale della Nato, si sveglia e sa che dovrà inventarsi qua...
E ancora: "Col presidente Macron abbiamo avuto innumerevoli scambi sull'Ucraina: l'obiettivo è come si possa accompagnare al meglio un processo per una pace giusta e duratura per questa nazione martoriata. Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili. In questo complesso contesto matura con sempre maggiore convinzione la consapevolezza che vi sia spazio e vi debba essere spazio per un ruolo dell'Europa, partendo dal presupposto che sia il percorso per la pace sia il futuro assetto post-conflitto si associano ad interessi fondamentali del nostro continente".
"Francia e Italia condividono interessi, convinzioni e spesso anche progetti comuni - le parole del presidente francese Emmanuel Macron -. Questo lavoro si basa su una ricca e solida cooperazione bilaterale questo vertice dimostra la solidità delle partnership, dei progetti e degli investimenti che rappresentano la realtà del rapporto tra Italia e Francia. Il Vertice sottolinea nostra cooperazione in materia di difesa e le priorità condivise: il sostegno all'Ucraina, la partecipazione in operazioni di pace congiunte, politiche di sicurezza e difesa comuni, programmi congiunti di armamenti. La nostra roadmap capacitaria e il comitato bilaterale di strategie industriali di difesa - ha poi aggiunto - decise quest'oggi rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica della difesa europea".
E ancora: "Anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia, molti anni fa, già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare Nuward. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore". A un certo punto, a Macron è stato chiesto lo stato dei rapporti con Giorgia Meloni. Lui ha assicurato che tra i due corre buon sangue. "Non c'è più nulla di glaciale tra noi - ha detto il presidente della Francia -. Siamo riusciti a costruire convergenze e cooperazione".