Giorgia Meloni azzera Rutte e sinistra: "La prudenza è meglio del semplicismo"

"Io ho condiviso ogni parola che il ministro Crosetto ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni cedendo le basi per attività che non erano cinetiche ma che erano di natura logistica e tecnica. E quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'utilizzo, l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto. Quindi il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo Studio Ovale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron. "Il Segretario Generale nella sua, diciamo così, entusiastica ricostruzione ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Non so dire, diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa - ha insistito la premier -. È probabilmente un tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della Nato, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie".

"Anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia, molti anni fa, già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare - ha proseguito la leader di FdI -. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare Nuward. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore. Sulla crisi in Libano Italia e Francia possono fare la differenza: a fine anno terminerà la missione Unifil" e abbiamo deciso di "lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-Unifil immaginando presto una conferenza internazionale".