Giorgia Meloni, minacce di morte: la vergognosa reazione della sinistra

Vladimir Putin non è l’unico “infiltrato” nelle file del campo largo. Tra il regime iraniano che tramite il quotidiano Hamshahri promette di vendicarsi sui leader occidentali e la premier italiana indicata come obiettivo da colpire, i capi del cartello elettorale della sinistra scelgono di non schierarsi. Ventiquattr’ore dopo, ancora zero solidarietà, da parte loro, nei confronti di Giorgia Meloni, nonostante quella minaccia così esplicita: «La vendetta è inevitabile. I criminali non avranno una morte tranquilla». Né con lo Stato né con gli ayatollah, e anche questo è un modo per prendere posizione. Facile l’attacco di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera: «Il silenzio di Schlein e Conte la dice lunga sul senso dello Stato dell’opposizione».

Le eccezioni si contano sulle dita di una mano. Carlo Calenda porta a Meloni la solidarietà di Azione per le «minacce inaccettabili» di un «regime di canaglie». Si schiera +Europa, con Riccardo Magi e con Benedetto Della Vedova, il quale dimostra che si può fare opposizione senza rinunciare ai valori che nelle democrazie occidentali accomunano maggioranza e opposizione: «Voglio esprimere preoccupazione e solidarietà nei confronti di tutti i leader oggetto delle minacce e in particolare per la presidente Meloni, per Macron, per Merz e per Starmer». Il renziano Ivan Scalfarotto spiega (al resto della sinistra) che le minacce a Meloni «vanno condannate e non possono non preoccupare», anche alla luce delle «ramificazioni del regime di Teheran, noto finanziatore del terrorismo internazionale».