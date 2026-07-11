Meloni nella "lista nera" dell'Iran. La foto in uniforme carceraria e la minaccia: "La vendetta è certa"

Hamshahri, un quotidiano di proprietà del Comune di Teheran, ha pubblicato un'immagine che ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un mirino, accompagnata dalla didascalia: "La vendetta è certa". L'immagine mostra anche la premier Giorgia Meloni, Pete Hegseth, Marco Rubio, Brad Cooper, Mike Huckabee, Israel Katz, Eyal Zamir, Gideon Sa'ar, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer in uniforme carceraria.

Si tratta di una sorta di "lista nera" con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. La foto è stata diffusa nel giorno in cui è stato reso pubblico il messaggio scritto dal figlio Mojtaba che minaccia "vendetta" contro gli assassini del padre.

"Esprimo la mia convinta solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inserita in una lista nera dal quotidiano iraniano Hamshahri, accompagnata da messaggi di aperta minaccia. Si tratta di un episodio che colpisce non solo la persona del presidente del Consiglio, ma i valori democratici e le istituzioni che lei rappresenta. Ogni forma di intimidazione, di incitamento alla violenza e di propaganda dell’odio deve essere condannata con la massima fermezza. In questo momento è fondamentale che l’Italia resti unita nel difendere i principi di libertà, democrazia e rispetto delle istituzioni. A Giorgia Meloni va la mia piena vicinanza e solidarietà", dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. Vicinanza è stata espressa anche da Lorenzo Fontana. "La mia piena solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la grave e inquietante rappresentazione pubblicata dal quotidiano iraniano Hamshahri", ha detto il presidente della Camera dei deputati.