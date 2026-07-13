Jannik Sinner, la domanda spiazza Kate e William: "Ma tutti i giorni?"

"Giocate a tennis?" È stata questa la prima domanda di Jannik Sinner ai principini George e Charlotte durante l'incontro con la Royal Family, subito dopo la vittoria di Wimbledon. Come da tradizione dell'All England Club, il campione del torneo ha salutato il principe William, la principessa Kate e i loro figli prima di presentare il trofeo al pubblico e iniziare i festeggiamenti. A rompere il ghiaccio è stato proprio il numero uno del mondo, incuriosito dalla passione dei piccoli reali per la racchetta.
Il principe George, a quel punto, ha risposto senza esitazioni: "Yes sir". Da lì il siparietto è proseguito con un'altra domanda di Sinner: "Tutti i giorni?". "No, non tutti i giorni: nei weekend", la replica del giovane principe. "Bisogna divertirsi", il consiglio dell'azzurro, prima di confrontarsi con William sulle condizioni di gioco durante la finale, tra caldo, vento e il sole che calava sul Centre Court.
Sinner trionfa e fa una profezia: "Zverev? Molto presto lui..."L’emozione non ha voce. Ha il rumore sordo di una pallina colpita perfettamente al centro della racchetta, da cui ...
In conferenza stampa, Sinner ha raccontato con il sorriso quel momento, ammettendo che dialogare con la famiglia reale non è mai semplice: "Non è stato più facile rispetto allo scorso anno, ho così tanto rispetto che non so mai dove sia il limite — ha spiegato, sottolineando la passione della Royal Family per il tennis — Si vede davvero che amano questo sport. È esattamente quello che proviamo noi giocatori quando li vediamo. Restano lì per quattro ore sotto il sole con il caldo, è davvero bello”. Infine un pensiero ai due bambini: "Ho chiesto ai bambini se giocano ancora, sono molto felici di giocare — ha concluso — Abbiamo avuto una conversazione molto breve, ma mi piace che trovino anche il tempo per parlare con me”.