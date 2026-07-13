Jannik Sinner, la domanda spiazza Kate e William: "Ma tutti i giorni?"

"Giocate a tennis?" È stata questa la prima domanda di Jannik Sinner ai principini George e Charlotte durante l'incontro con la Royal Family, subito dopo la vittoria di Wimbledon. Come da tradizione dell'All England Club, il campione del torneo ha salutato il principe William, la principessa Kate e i loro figli prima di presentare il trofeo al pubblico e iniziare i festeggiamenti. A rompere il ghiaccio è stato proprio il numero uno del mondo, incuriosito dalla passione dei piccoli reali per la racchetta.

Il principe George, a quel punto, ha risposto senza esitazioni: "Yes sir". Da lì il siparietto è proseguito con un'altra domanda di Sinner: "Tutti i giorni?". "No, non tutti i giorni: nei weekend", la replica del giovane principe. "Bisogna divertirsi", il consiglio dell'azzurro, prima di confrontarsi con William sulle condizioni di gioco durante la finale, tra caldo, vento e il sole che calava sul Centre Court.