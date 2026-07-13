Ucraina, disastro del soldato russo: spara con la mitragliatrice, fa una fine orribile

Una scena quasi da film comico. Ma non c'è niente da ridere. Anche perché ci troviamo sul fronte, nel bel mezzo della guerra. Nel tentativo di abbattere alcuni droni lanciati dall'Ucraina, la Russia ha fatto ricorso a delle soluzioni improvvise. E ha dovuto fare i conti anche con una mitragliatrice che non rispondeva ai comandi. Come si vede perfettamente da un video diventato virale sui social, è stato documentato un tentativo grottesco di un'unità di Mosca che ha provato a sfruttare una mitragliatrice YakB-12.7, solitamente installata sugli elicotteri.

Dal filmato si vede l'arma che viene sistemata su una base fissa. Ma i risultati sono disastrosi. Il soldato russo viene di fatto "sparato" via dalla mitragliatrice, dopo essere stato disarcionato. Non una bella figura per l’esercito russo. La YakB-12.7 (Yakushev-Borzov) è una mitragliatrice pesante rotante a quattro canne sviluppata in Unione Sovietica all’inizio degli anni ’70 per equipaggiare soprattutto l’elicottero d’attacco Mil Mi-24 “Hind”.

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Come sottolinea il Secolo d'Italia, tra le sue particolarità c'è senz'altro il fatto che non è azionata da un motore elettrico, ma sfrutta i gas di sparo per far ruotare le canne. La YakB-12.7 fu progettata come arma di bordo per il Mi-24, installata nella torretta anteriore brandeggiabile VSPU-24. Ma poi è stata utilizzata anche in pod d’armamento e su altri velivoli sovietici e russi.