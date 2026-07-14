Pedro Sanchez, altro scandalo: il fratello è stato condannato per abuso d'ufficio

Dopo la moglie e alcuni colleghi del Partito Socialista Spagnolo, ora anche il fratello di Pedro Sanchez è finito al centro di un caso giudiziario. Il Tribunale provinciale di Badajoz ha infatti condannato David Sanchez a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per il reato di abuso d'ufficio.

I fatti contestati risalgono al 2017 - prima che Pedro fosse nominato Segretario generale del Psoe e poi presidente del governo - e riguardano un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove David era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione, una carica, hanno stabilito i giudici, creata su misura per lui.

Tra gli episodi criminali citati nella sentenza di 377 pagine vi è infatti la creazione della carica di Coordinatore delle attività di conservazione 'ad hoc' per il fratello del Premier, una carica che i giudici hanno considerato "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico". Non è stato dimostrato "se la decisione di creare la carica di conservatore sia stata presa su richiesta di David Sanchez o di una o più persone vicine al beneficiario dell'incarico pubblico o a lui imparentate, che fossero a conoscenza di tale necessità, o se tale decisione sia stata presa di spontanea volontà da Gallardo con l'intento di favorire il signor Sanchez Pérez-Castejón a causa del suo legame familiare con un'importante figura politica e futuro Segretario Generale del Psoe, il signor Pedro Sanchez Pérez-Castejón".