Pedro Sanchez, altro scandalo: il fratello è stato condannato per abuso d'ufficio

Dopo la moglie e alcuni colleghi del Partito Socialista Spagnolo, ora anche il fratello di Pedro Sanchez è finito al centro di un caso giudiziario. Il Tribunale provinciale di Badajoz ha infatti condannato David Sanchez a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per il reato di abuso d'ufficio.
I fatti contestati risalgono al 2017 - prima che Pedro fosse nominato Segretario generale del Psoe e poi presidente del governo - e riguardano un caso di nepotismo al Consiglio provinciale di Badajoz, dove David era stato nominato coordinatore delle attività di conservazione, una carica, hanno stabilito i giudici, creata su misura per lui.
Tra gli episodi criminali citati nella sentenza di 377 pagine vi è infatti la creazione della carica di Coordinatore delle attività di conservazione 'ad hoc' per il fratello del Premier, una carica che i giudici hanno considerato "non necessaria e non urgente, la cui creazione è basata solo sugli interessi personali della persona nominata e non sull'interesse pubblico". Non è stato dimostrato "se la decisione di creare la carica di conservatore sia stata presa su richiesta di David Sanchez o di una o più persone vicine al beneficiario dell'incarico pubblico o a lui imparentate, che fossero a conoscenza di tale necessità, o se tale decisione sia stata presa di spontanea volontà da Gallardo con l'intento di favorire il signor Sanchez Pérez-Castejón a causa del suo legame familiare con un'importante figura politica e futuro Segretario Generale del Psoe, il signor Pedro Sanchez Pérez-Castejón".
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La seconda accusa di abuso d'ufficio consiste nella modifica della posizione del "fratello" - come veniva chiamato nelle e-mail interne - per assecondare i suoi desideri. Per questo, sia David Sanchez che Gallardo sono stati condannati. "Ciò ha comportato una sostanziale trasformazione della posizione assegnata come membro del personale dirigenziale, eliminando l'incompatibilità al fine di adattarla ai desideri personali di David Sanchez Pérez-Castejón". Il terzo reato è stata la creazione della posizione per un amico del fratello, "collaboratore in precedenti progetti, il tutto con l'obiettivo di assicurarsi che continuasse ad assisterlo nelle sue attività, sebbene teoricamente lavorassero in dipartimenti amministrativi diversi".