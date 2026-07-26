Berlino, attentato mortale al Pride: "Un 21enne islamista", caccia al killer

Berlino piomba nel terrore al termine di una giornata festosa caratterizzata dalle celebrazioni del Gay Pride con tanto di concerti, sfilate e musica. Festeggiamenti bruscamente interrotti in serata intorno alle 22, quando un minivan bianco è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno, causando, la morte di una persona - una donna secondo lo Spiegel - e il ferimento di altre sedici, alcune delle quali in modo grave: tre potrebbero non sopravvivere alla notte. C'è un sospetto, non ancora arrestato: sarebbe noto alle autorità e legato ad "ambienti islamisti". E' fuggito a piedi dopo che il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero.

La caccia all'uomo è in pieno svolgimento. Un portavoce della polizia ha dichiarato a Bild che "ci sono i primi sospetti su questa persona. Lo stiamo cercando, ma non lo abbiamo ancora arrestato".

Si ritiene che si tratti di Abdul B., di 21 anni. La caccia all'uomo è attualmente in corso, riporta ancora Bild. "Ci tenevo a informarvi che, in questo contesto, c'è effettivamente un primo sospettato", ha detto il portavoce della Polizia di Berlino ai media, spiegando che non ci sono ancora elementi in merito alle motivazioni specifiche o al grado di coinvolgimento nel reato. Ma "è stato identificato un sospettato, il quale si ritiene appartenga agli ambienti islamisti di Berlino”.

Il portavoce della polizia parla di "grande passo avanti nelle indagini" su "un grave atto di violenza" e che la polizia è interessata a ricevere segnalazioni da qualsiasi fonte per poter procedere all'arresto del sospettato.

Il ragazzo ha parenti nella capitale tedesca, ed era stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. La polizia sta indagando su queste segnalazioni ma secondo le fonti ci sono versioni contrastanti sulla presenza di un singolo o più aggressori. L'area intorno al luogo del crimine è stata ampiamente isolata e il parco Tiergarten è stato perlustrato con telecamere termiche. Non è ancora chiaro se il sospettato fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un veicolo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il veicolo, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine.

Da sabato mattina, secondo quanto riferito, erano stati mobilitati oltre 2.200 agenti di polizia per garantire la sicurezza della marcia dell'orgoglio, denominata in Germania Christopher Street Day (CSD), che ogni anno riunisce centinaia di migliaia di persone nella capitale tedesca, nota per la ricchezza della sua vita notturna e della sua scena queer. Si tratta di una delle più grandi sfilate del genere in Europa, un appuntamento popolare che va oltre la comunità LGBT e spinge numerose organizzazioni e aziende a partecipare.