Attentato islamico al Pride, il terrorista voleva ammazzare ancora

La due giorni di commemorazioni e manifestazioni, annunciata da settimane anche con i cartelloni pubblicitari nelle principali arterie cittadine, è finita nel peggiore nei modi e cioè con un attacco terroristico contro il Berlin Pride , l’evento conclusivo del Csd. Attorno alle 22 di sabato, un uomo ha lanciato un furgoncino bianco contro le persone che avevano appena seguito la sfilata del Pride e stavano spostandosi a piedi nel Tiergarten, il grande parco cittadino che si estende dallo zoo alla Porta di Brandeburgo. Diversi passanti vengono travolti dal veicolo che poi si schianta su un albero: il passaggio dal clima di festa al clima di terrore è questione di attimi. All’arrivo di polizia e ambulanze una donna è dichiarata morta mentre decine di persone risultano ferite, tre delle quali in maniera molto grave. Nessuna traccia, invece, dell’attentatore.

Tramite il suo veicolo le autorità risalgono alla sua identità e diramano un identikit: si chiama Abdul Ballout, ha 21 anni, alto 1 metro e 90, magro, capelli neri, carnagione scura. La legge tedesca vuole che le generalità delle persone sospettate di un crimine siano coperte ma questo caso è diverso: il sospettato, fuggito a piedi insieme alla folla nel grande parco alberato e forse armato di machete, è pericoloso. I media diramano la sua foto: è caccia all’uomo. La polizia “pettina” le stazioni della metropolitana e irrompe in un paio di appartamenti di Schöneberg Ballout però non si trova. Il pensiero di tanti corre al 19 dicembre del 2016, quando, sempre a Berlino, il tunisino Anis Amri uccise un camionista polacco per poi lanciare il suo autoarticolato contro il mercatino di Natale di Breitscheidplatz, a due passi dallo zoo, uccidendo dodici persone e ferendone una cinquantina.

Anche in quel caso scattò la caccia all’uomo ma fu la polizia italiana a intercettare e uccidere Amri all’alba del 23 dicembre a Sesto San Giovanni.

Alle 16 di domenica il ministro degli Interni, Alex Dobrindt, si rivolge alla stampa dal luogo dell’attacco: “Quello che vediamo indica che abbiamo a che fare con attacco terroristico di matrice islamica: conosciamo il sospettato. Abbiamo dispiegato la polizia di Berlino e la polizia federale presso aeroporti, stazioni dei treni e alle frontiere”. Più tardi arriva la reazione del cancelliere Friedrich Merz che parla dal soglio della Marienkirche, dove si è svolta una messa in suffragio delle vittime. Il capo del governo lancia un appello: «Non lasciamoci intimidire da questi crimini», si rivolge alla comunità lgbtq+. «Vogliono dividere la nostra società, vogliono portarci via la cosa più importante che abbiamo: la nostra società aperta, la nostra società liberale: rimarremo uniti, non lo permetteremo”.

Il colpo è pesante e i toni sono molto seri. Berlino, la capitale Lgbtq+ d’Europa, è colpita a morte nel giorno dell’orgoglio omosessuale che attira migliaia di partecipanti da altre regioni: la festa contro le discriminazioni è finita nel sangue dell’odio e negli appelli del sindaco Kai Wegner ai partecipanti a tornare a casa. Alle 19, il secondo canale televisivo, Zdf, annuncia che Ballout è stato catturato a Spandau, un quartiere nordoccidentale di Berlino dove il degrado è diffuso. «Lo hanno preso», titola la Bild, spiegando che la polizia gli ha sparato, visto che voleva uccidere ancora. Lapidaria una vicina di casa del giovane: «Qua sono tutti radicalizzati». I fatti di sangue di domenica confermano come la Germania sia ormai d’elezione del terrorismo islamico. La lista di attentati compiuti negli ultimi anni da tanti – spesso giovani – invasati al grido Allahu akhbar è lunghissima e i media non lo dimenticano: si parte dall’attentato con la valigia esplosiva piazzata dal libanese Youssef El-Hajdib su un treno regionale di Colonia (l’ordigno non detonò per un errore tecnico) nel luglio 2006 per arrivare fra auto in corsa, asce, cinture e zaini esplosivi al quadruplice tentato omicidio all’arma bianca tentato dal siriano Mahmoud M. in centro a Bielefeld a maggio 2025. Moltissimi degli attentatori rivendicheranno le loro azioni in nome dello Stato islamico.

A rendere più brucianti i fatti di Berlino è che Ballout, cittadino tedesco di origine libanese, era già noto alle autorità proprio per essersi radicalizzato e appartenere alla scena islamista e, scrive la Zdf, il suo telefono era monitorato. In passato Ballout avrebbe cercato di partire per la Siria per unirsi allo Stato islamico, e l’anno scorso sarebbe stato arrestato in Libano e condannato a tre mesi di carcere.