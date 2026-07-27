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Parigi, altro orrore islamico dopo Berlino: accoltella tre donne in strada, "Ordine di Allah"

lunedì 27 luglio 2026
Parigi, altro orrore islamico dopo Berlino: accoltella tre donne in strada, "Ordine di Allah"

1' di lettura

Un uomo armato di due coltelli ha aggredito tre donne, di 19, 24 e 36 anni, vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi - lunedì 27 luglio - intorno alle 11:30. Due delle vittime hanno riportato ferite alla parte bassa della schiena e all'addome e sono attualmente in condizioni critiche; la terza è in condizioni stabili. Nessuna è in pericolo di vita. Una delle donne sarebbe incinta. 

Il presunto aggressore è stato fermato dalle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un 31enne con problemi di salute mentale, che avrebbe detto: "È stato Allah a ordinarmelo". Un agente di polizia fuori servizio ha notato un uomo armato che faceva jogging con due coltelli in mano nei pressi della stazione del tram. L'agente ha immediatamente richiesto rinforzi e ha seguito il sospetto, riuscendo infine ad arrestarlo con l'aiuto di una squadra di agenti.

Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha dichiarato di rimanere "molto cauto riguardo al movente di questo atto violento" commesso da un uomo "che fa dichiarazioni incoerenti". Il ministro ha elogiato l'agente che ha neutralizzato il presunto aggressore e ha reso noto che l'uomo ha fornito un'identità attualmente al vaglio, non avendo con sé documenti di riconoscimento.

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