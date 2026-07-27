Flotilla, Fullone e il post choc sul terrorista di Berlino: "Nulla di islamico, trova la pace"

La nuova vergogna della sinistra: dopo il silenzio imbarazzato per l'attentato islamico che è costato la vita a una persona al Pride di Berlino sabato sera, arriva ora l'oltraggio del "ricordo commosso" per l'attentatore, il libanese-tedesco Abdul Ballout. La firma non è di uno qualunque ma di Vincenzo Fullone, uno dei volti più noti della Global Sumud Flotilla italiana. I pro-Pal di casa nostra, insomma, riescono persino a guardare con empatia a un terrorista, un fanatico islamico, un jihadista dichiarato, che dopo poche settimane dall'essere uscito da un riformatorio ha messo a punto e realizzato lucidamente il suo piano omicida, scagliandosi con un minivan su una folla di simpatizzanti Lgbtq, un popolo che la stessa sinistra ha sempre considerato "roba sua". E pensare che Ballout, ucciso dalle forze dell'ordine tedesche domenica in uno scontro a fuoco, secondo le autorità avrebbe cercato di uccidere ancora, non pago del morto e delle decine di feriti compiuti poche ore prima.

A riportare il post social di Fullone, sconcertante, è il Giornale.it. Con i presenti al grande parco berlinese Tiergarten ancora sconvolti, l'attivista pensa bene di pubblicare diverse storie su Instagram dal tono strappalacrime: "Avevi negli occhi il peso di un mondo troppo grande per la tua età. Avrei voluto che, almeno una volta, qualcuno ti avesse guardato con abbastanza amore da convincerti che valesse la pena restare. Che tu possa trovare la pace che qui non hai trovato", scrive commentando una foto di Ballout.