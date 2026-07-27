Andrea Pirlo, soldiarietà dall'ambasciata russa: "Oggetto di ostracismo"

"Sincera e umana solidarietà" è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, dopo quanto successo con la panchina della Nazionale. "Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito 'pseudo-democratico'", ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell'ambasciata russa.

Pirlo ha comunicato nelle scorse ore di non essere più candidato alla panchina dell'Italia. "Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana", ha scritto ora in una storia su Instagram, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fonbet. Ieri, infatti, aveva scritto: "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono".