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Jared Leto, bufera sul premio Oscar: "Abusi su quattro adolescenti"

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mercoledì 29 luglio 2026
Jared Leto, bufera sul premio Oscar: "Abusi su quattro adolescenti"

2' di lettura

Jared Leto il premio Oscar è stato accusato da quattro donne di presunte condotte sessuali criminali. Le accuse, riportate dalla Bbc nel documentario "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", riguardano episodi che sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2016, periodo nel quale le accusatrici erano ancora adolescenti. Nel documentario dieci donne raccontano presunti comportamenti inappropriati attribuiti all’attore  e frontman dei Thirty Seconds to Mars.

Nove di loro hanno deciso di rendere pubbliche per la prima volta le proprie testimonianze, secondo quanto riferito dalla Bbc, una delle donne ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente nel 2002, quando aveva 17 anni, all’interno del bagno di un motel. Un’altra ha dichiarato che, durante un incontro in una stanza d’albergo nel 2013, quando lei aveva 19 anni e Leto 41, l’attore avrebbe fatto minacce di natura sessuale. Una terza accusatrice ha riferito di aver avuto rapporti sessuali con Leto quando aveva 17 anni in California. Secondo la sua testimonianza, l’artista avrebbe minimizzato un precedente confronto sull’età del consenso, fissata a 18 anni nello Stato. Un’altra donna ha invece raccontato presunte condotte di adescamento risalenti a quando aveva 16 anni, attraverso telefonate dal contenuto sessualmente esplicito, affermando  di aver ricevuto successivamente un accordo di riservatezza relativo al rapporto con l’attore, ma di aver rifiutato di firmarlo.

La Bbc ha spiegato di aver verificato alcuni elementi delle testimonianze oltre ad aver analizzato fotografie e messaggi forniti a sostegno dei loro racconti. Jared Leto, 54 anni, non ha risposto alle richieste di commento della Bbc, le contestazioni riportate nel documentario rappresentano accuse non accertate in sede giudiziaria e non costituiscono una condanna nei confronti dell’artista.

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