Jason Arday, il prof simbolo dell'integrazione è un copione

Era il simbolo dell’inclusività del mondo accademico inglese, l’incarnazione della multietnicità e l’esempio di come il talento individuale in una società aperta possano portare un ragazzo di colore (i genitori erano ghanesi) con problemi di autismo a diventare il più giovane professore in una delle università più celebri al mondo. Invece oggi Jason Arday, ordinario di sociologia a Cambridge, si deve difendere dalla accusa di essere un verme come tanti: un impostore che avrebbe copiato la tesi di dottorato di una donna, peraltro bianca. Le accuse vengono dal Telegraph, quotidiano di simpatie conservatrici, che ha dedicato un’inchiesta a smontare il mito Arday, creato non solo dall’ateneo sul fiume Cam ma soprattutto dal partito Laburista. Perché Jason era una specie di Aboubakar Sumahoro, però con il PhD. Arday era diventato, nel 2023, il più giovane professore nero nella storia dell’università, a soli 37 anni, finendo arruolato come uomo-immagine di Cambridge e ricevendo grande visibilità pubblica: lauree honoris causa, la conduzione di un episodio del programma “Today” su BBC Radio 4, perfino il ruolo di giudice ai Pride of Britain Awards del tabloid progressista Daily Mirror.

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I dubbi sulla validità del suo lavoro accademico erano emersi già nel 2023. Una nuova analisi ha ora individuato ben 188 frasi identiche o molto simili a quelle presenti nella tesi di dottorato del 2009 di un’altra studentessa, Paula Zwozdiak-Myers, oggi alla Brunel University. Secondo i calcoli statistici, la probabilità che si tratti di una coincidenza sarebbe di 1 su 100 miliardi. Diversi accademici di altre università chiedono con forza un’indagine indipendente. Sia Cambridge che la Liverpool John Moores University, che ha rilasciato il dottorato, respingono le accuse, parlando di una «campagna vile» per screditare il professore. Arday ha incaricato lo studio legale Carter-Ruck, che ha suggerito possibili motivazioni razziste dietro le accuse.

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A complicare il quadro, sono emersi dubbi anche su alcuni traguardi sportivi di beneficenza raccontati pubblicamente da Arday, come aver corso 300 miglia in tre giorni e 600 in sei giorni: due biografie universitarie online sono state di recente modificate per attenuare o rimuovere questi riferimenti. L’inclusività, a volte, fa brutti scherzi.