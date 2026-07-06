Viareggio, africano palpeggia una ragazza per strada: aveva rifiutato le sue avance

Non si può stare tranquilli nemmeno quando si passeggia lungo al mare. Una ragazza stava trascorrendo una piacevole giornata di mare sulla Passeggiata di Viareggio, a due passi dalla centralissima piazza Mazzini. Poi è iniziato l'incubo. Uno straniero si è avvicinato alla donna e l'avrebbe molestata all'interno di uno stabilimento balneare dopo aver respinto le sue avances sessuali.

Lo sconosciuto si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Stando a quanto ricostruito, il nordafricano si è avvicinato alla giovane. E le avrebbe rivolto una proposta sessuale in cambio di denaro. Lei si è rifiutata. Così il presunto aggressore avrebbe iniziato a palpeggiarla contro la sua volontà, lasciandola sotto shock. Lei, però, è riuscita a reagire immediatamente.

Come riporta il sito Versilia Today, la donna ha chiesto subito aiuto al personale dello stabilimento balneare, che l’ha assistita e tranquillizzata, tentando nel frattempo di individuare il suo aggressore. Ma nel frattempo l'uomo si era già dileguato. Secondo le testimonianze raccolte dai passanti, si tratterebbe di un uomo di colore, con un copricapo simile a un turbante e scarpe antinfortunistiche con lacci verdi. Il malintenzionato si sarebbe poi dato alla fuga in sella della sua bicicletta lungo la Passeggiata di Viareggio.