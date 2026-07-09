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Torino, marocchino molesta una donna alla fermata del bus: lei lo disintegra

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giovedì 9 luglio 2026
Torino, marocchino molesta una donna alla fermata del bus: lei lo disintegra

2' di lettura

"Devi solo dire grazie che sei in Italia. Lo capite che per colpa vostra gli immigrati normali vanno nei casini? Lo capite? Tu questa cosa la puoi fare in Marocco? Figlio di puzzola, per non dirti altro. Fai schifo, fai solo schifo. Vai, levati dal cazz***, levati". Attimi di tensione a Torino. Un marocchino ha molestato una ragazza straniera palpeggiandole il sedere mentre stava aspettando l'autobus alla fermata di Porta Palazzo. Lei, però, si è ribellata. E ha accusato il suo molestatore di mettere in cattiva luce tutti gli altri immigrati che rispettano le leggi del nostro Paese. Lui è rimasto senza parole. E in tutta risposta ha preso il suo monopattino e ha tentato di scagliarlo contro la donna. "Che cosa vuoi fare? Me lo vuoi lanciare in faccia? Nel tuo Paese questa cosa la puoi fare? Prova solo a toccarmi", ha reagito lei. 

"A Torino una ragazza straniera è stata molestata mentre aspettava l’autobus alla fermata di Porta Palazzo - ha spiegato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli in un post su Instagram -. Un nordafricano le avrebbe dato una pacca sul sedere. La donna, anziché rimanere in silenzio, ha reagito immediatamente, affrontandolo, riprendendo la scena con il cellulare e spiegando al suo molestatore che queste cose nel suo Paese non puó farle, mentre qui pensa di poter agire senza conseguenze".

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molestie
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