Roma, giornalista di La7 aggredita e molestata da un egiziano: orrore al Colosseo

L'ennesimo immigrato fuori controllo nelle nostre città. Roberta Spinelli, giornalista del programma di La7 L'aria che tira, stava realizzando un servizio sulla sicurezza a Roma. Ma non si sarebbe mai aspettata di subire delle molestie sessuali da un giovane di nazionalità egiziana. Il destino vuole che il servizio in questione riguardasse proprio le conseguenze dopo il maxi blitz delle forze dell'ordine della Capitale - in zona Colosseo e Fori Imperiali -, dove sono stati arrestate 10 persone e identificate 350.

Roberta Spinelli, che vanta anche collaborazioni con Storie italiane e Storie di sera della Rai, si era recata proprio in largo Gaetana Agnesi a Roma, dove un egiziano stava prendendo di mira alcuni turisti. Ma, subito dopo, l'immigrato ha iniziato a molestare la stessa giornalista con gesti osceni. E poi ha tentato di colpire la giornalista con una bottiglietta.