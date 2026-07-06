Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Roma, giornalista di La7 aggredita e molestata da un egiziano: orrore al Colosseo

di
Libero logo
lunedì 6 luglio 2026
Roma, giornalista di La7 aggredita e molestata da un egiziano: orrore al Colosseo

1' di lettura

L'ennesimo immigrato fuori controllo nelle nostre città. Roberta Spinelli, giornalista del programma di La7 L'aria che tira, stava realizzando un servizio sulla sicurezza a Roma. Ma non si sarebbe mai aspettata di subire delle molestie sessuali da un giovane di nazionalità egiziana. Il destino vuole che il servizio in questione riguardasse proprio le conseguenze dopo il maxi blitz delle forze dell'ordine della Capitale - in zona Colosseo e Fori Imperiali -, dove sono stati arrestate 10 persone e identificate 350. 

Roberta Spinelli, che vanta anche collaborazioni con Storie italiane e Storie di sera della Rai, si era recata proprio in largo Gaetana Agnesi a Roma, dove un egiziano stava prendendo di mira alcuni turisti. Ma, subito dopo, l'immigrato ha iniziato a molestare la stessa giornalista con gesti osceni. E poi ha tentato di colpire la giornalista con una bottiglietta.

Meloni, la retata e il pugno durissimo contro i maranza del Colosseo: "Lo Stato c'è"

Oltre 350 identificati, 10 arresti e 9 denunciati. È il bilancio del blitz di carabinieri e polizia di stato al C...

La Polizia è riuscita a rintracciare il nordafricano. L'immigrato, però, ha tentato la fuga e ha anche aggredito uno degli agenti. Ma le forze dell'ordine sono riuscite comunque a bloccarlo e arrestarlo. L'egiziano dovrà quindi presentarsi per la convalida al Tribunale di Roma. Il giovane africano risulta già segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti e assente al colloquio con l’Autorità giudiziaria. 

tag
roma
molestie
l'aria che tira

Il nuovo attacco di Trump L'aria che tira, Parenzo sbalordito in diretta: "Una cosa mai vista". Cosa è successo

Bravata Lancia sassi contro le auto: presa in pieno una volante, Roma sotto choc

Crescono i malumori Pd, tam tam dai palazzi romani: "Rimpasto", per chi vien giù il Nazareno

ti potrebbero interessare

Puglia, "vietato portare cibo in spiaggia": Decaro, il caso (politico) deflagra

Puglia, "vietato portare cibo in spiaggia": Decaro, il caso (politico) deflagra

L'aria che tira, Parenzo sbalordito in diretta: "Una cosa mai vista". Cosa è successo

L'aria che tira, Parenzo sbalordito in diretta: "Una cosa mai vista". Cosa è successo

Gufi serviti: Italia al vertice del turismo europeo

Gufi serviti: Italia al vertice del turismo europeo

Claudia Osmetti
L'abbaglio dell'estate? La prima guida queer ai musei

L'abbaglio dell'estate? La prima guida queer ai musei

Lorenzo Cafarchio