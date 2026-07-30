Russia, bombardamenti fuori controllo: la Polonia fa decollare i jet

Pioggia di piombo russa in Ucraina e stato di allarme in Polonia, con i jet che si alzano in volo ai confini dell'Unione europea.

"Alle ore 3.40, nello spazio aereo polacco è stato rilevato un oggetto non identificato che si muoveva in direzione ovest. Al fine di identificarlo e intercettarlo, è stato inviato nella zona un caccia F-16 di turno", fa sapere in una nota il 10° Comando Operativo delle Forze Armate della Polonia, che era in stato di allerta data "l'intensa attività bellica dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa". "Alle ore 3.46, prima che fosse possibile effettuare un'identificazione univoca, l'oggetto è scomparso dalle indicazioni dei sistemi radar", prosegue la nota, "al fine di verificare e confermare definitivamente le indicazioni tecniche dei sistemi radar, è stato inviato nella zona dell'ultima rilevazione dell'oggetto un elicottero Mi-24. L'equipaggio dell'elicottero ha individuato il probabile luogo di caduta dell'oggetto in un'area non edificata nei pressi della località di Tarnawa-Kolonia, nella provincia di Lublino. Sul posto sono state inviate la Squadra di Ricerca e Soccorso a Terra e le forze competenti. Sul luogo dell'evento sono in corso operazioni di intervento e di messa in sicurezza".

In quelle stesse ore, Mosca ha conduceva un bombardamento a tappeto su tutte le principali città ucraine. "Aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare" sono stati colpiti la scorsa notte nel "massiccio attacco" russo con droni e missili contro l'Ucraina, secondo quanto affermato dal ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk. "Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di Yuzhny e due navi cargo a est e a sud di Odessa, che trasportavano armamenti e materiale militare", aggiunge il ministero.

A morire però sono civili: almeno otto persone, tra cui due bambine, hanno perso la vita, mentre decine sono i feriti in varie parti del Paese. Dopo che Volodymyr Zelensky aveva avvertito della possibilità che i russi lanciassero un altro massiccio attacco durante la notte, un missile balistico ha colpito un'abitazione in un villaggio vicino alla città di Kryvyi, uccidendo quattro adulti e due bambine di 5 e 12 anni. Altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco, ma, ha avvertito il consiglio di difesa di Kryvyi Rig, "il bilancio delle vittime potrebbe aumentare". Nella regione di Poltava, nell'Ucraina orientale, una persona è stata uccisa in un attacco di droni contro un magazzino, mentre almeno 15 persone sono rimaste ferite negli attacchi alla città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. L'amministrazione militare della città di Kiev ha confermato un morto e due feriti nella capitale, dopo che il sindaco Vitali Klitschko aveva dichiarato che la Russia stava "attaccando la capitale con armi balistiche". Altre cinque persone sono rimaste ferite in attacchi in un quartiere orientale di Kiev.