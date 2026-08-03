Ceuta, una barriera in mare per fermare i migranti: gli estremi rimedi di Sanchez

La Spagna, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, prende provvedimenti. E così, per bloccare gli ingressi nella città di Ceuta, si passa all'installazione di una sorta di recinzione. Alle 7.50 di sabato mattina è iniziata l'installazione delle barriere di contenimento alla spiaggia di Tarajal, costituita da una barriera gonfiabile lunga 500 metri con un'altezza in superficie dai 30 ai 70 centimetri e una parte sommersa fino a un metro di profondità. La struttura sarà integrata con una linea di boe ancorate fornite dalla Marina. La Guardia Civil garantirà la protezione della barriera gonfiabile. E se il ministero dell'Interno spagnolo riferisce che durante la notte gli ingressi di migranti nell'exclave iberica si sono completamente fermati, mentre sono proseguiti i rientri verso il Marocco, Santiago Abascal descrive un'altra realtà.

"Non sono tornati in Marocco, a Ceuta continuano migliaia e migliaia di invasori mentre gli spagnoli continuano terrorizzati senza poter uscire dalle loro case". È il messaggio su X del leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola. Lui stesso si è recato a Ceuta per "verificare la nuova menzogna di Sanchez". Abascal, che ha scritto in lettere maiuscole la parola "invasori", accompagna il messaggio con un video, ripreso mentre percorre in auto la città autonoma e il litorale, dove stazionano gruppi di migranti.