New York, si lancia nudo dal ponte di Brooklyn: come finisce, da non credere

Un cittadino americano di 44 anni è miracolosamente sopravvissuto dopo essersi lanciato dalla torre nord del ponte di Brooklyn nell'East River. Il salto è avvenuto da un'altezza di circa 85 metri. Le immagini che circolano sul web mostrano l'uomo lanciarsi completamente nudo e con una borsa sopra la testa che avrebbe dovuto fare da paracadute.

Prima del lancio, il 44enne ha issato diverse bandiere - tra cui quella del Kazakistan - sulla sommità della struttura. L'uomo è stato accusato di aver messo pericolo l'incolumità altrui, di imbrattamento, atti osceni in luogo pubblico, violazione di domicilio e disturbo della quiete pubblica. Sui social media è andato virale il video registrato da un passante che mostra l'uomo lanciarsi nel vuoto mentre, in sottofondo, i presenti urlano terrorizzati.

Dopo il lancio, l'uomo è stato soccorso dagli agenti dell'unità portuale della polizia di New York che, a sorpresa, lo hanno trovato vivo e lo hanno trasportato in buone condizioni al Bellevue Hospital. Come riporta il New York Post, gli accertamenti hanno permesso alla polizia di identificare l'uomo in Galymzhan Abaildayev, cittadino americano originario proprio di Brooklyn.